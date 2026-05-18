В Новосибирске у туристки из Вьетнама нашли редкий коралл
Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево обнаружили у прилетевшей из Вьетнама туристки коралл, который находится под угрозой исчезновения. Об этом проинформировала пресс-служба Сибирского таможенного управления.
58-летняя женщина, летевшая рейсом Камрань — Новосибирск, после прилета прошла через «зеленый коридор», подтвердив, что у нее нет товаров, подлежащих декларированию. Однако при проверке багажа с помощью рентген-аппарата в нем обнаружили коралл. Пассажирка заявила, что привезла его для личного использования.
Таможенная экспертиза установила, что найденный коралл относится к мадрепоровым кораллам семейства поциллопоридовых, которые защищены Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. По факту произошедшего в отношении женщины возбудили два административных дела.
