В Новосибирске временно вернули тепло в детские сады, школы и больницы

14 мая 2026, 18:27

В Новосибирске на несколько дней вернули теплоснабжение в социальные учреждения города. Об этом сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».





По данным Om1 Новосибирск, решение о возвращении тепла принимали по индивидуальным заявкам и с учетом технической возможности. Всего к отоплению подключили 92 объекта.





«Теплоснабжение вернули 76-ти детским садам, десяти школам, шести лечебным учреждениям», — отметили в компании.