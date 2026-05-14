В Новосибирске временно вернули тепло в детские сады, школы и больницы
В Новосибирске на несколько дней вернули теплоснабжение в социальные учреждения города. Об этом сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
По данным Om1 Новосибирск, решение о возвращении тепла принимали по индивидуальным заявкам и с учетом технической возможности. Всего к отоплению подключили 92 объекта.
«Теплоснабжение вернули 76-ти детским садам, десяти школам, шести лечебным учреждениям», — отметили в компании.
Отопительный сезон в Новосибирске в этом году завершили раньше обычного — 29 апреля. При этом 220 промышленных предприятий вовсе отказались от теплоснабжения еще до окончания сезона.
Напомним, 12 мая в отопительный сезон завершился и в Московской области. Отключать отопление начали постепенно с 5 мая, и 12 мая этот процесс завершился. Такой подход помог избежать резкого перепада температуры в помещениях.