Митя Фомин и Клава Кока приедут на фестиваль в Кузбасс
Две звезды, любимые миллионами россиян, примут участие в спортивном мероприятии в Кемеровской области, которое будет проходить с 9 по 12 апреля. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой пресс-службу курорта Шерегеш.
Отмечается, что Митя Фомин и Клава Кока приедут в Кузбасс, чтобы выяснить, кто круче — лыжники или сноубордисты. Победитель получит почетный титул Капитана фестиваля.
Как рассказал директор фестиваля Никита Гирин, впервые мероприятие впервые превратят в большое командное противостояние, где очки будут начисляться за все — от спусков до прыжков в бассейн.
Лыжников поведет за собой Фомин, сноубордистов — Кока. Их ждут четыре дня на склоне с прыжками, скоростными спусками, вечеринками и конкурсами. Организаторы обещают, что в эти дни будет много снега.
