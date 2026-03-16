«Никто и рядом не стоит»: Юрий Лоза назвал лучшую кухню в мире

16 марта 2026, 15:35

Юрий Лоза назвал российскую кухню лучшей в мире

Певец Юрий Лоза назвал российскую кухню лучшей в мире. Он поделился впечатлениями от поездок по стране, отметив, что во многих городах его кормили отменно.





Артист также признался, что за рубежом ему редко удавалось найти «приличную еду за вменяемые деньги». Российские же повара, по его мнению, научились готовить не только свои исконные блюда, но и кухню со всего мира.

«Это я к тому, что даже в обычной кулинарии напротив нашего дома «мясо по-французски» и тайский суп «том ям» ничем не отличаются от того, что я когда-то ел в Париже и Патонге, может, даже и повкуснее будут», — написал Лоза в своем телеграм-канале.