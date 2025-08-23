Достижения.рф

«Мизогимли в розыске»: Против Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма

Против блогера Маркаряна возбуждено дело из-за призывов к терроризму
Арсен Маркарян (Фото: кадр из канала Мудрость на YouTube)

В отношении блогера Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Информация об этом поступила от Telegram-канала 112.



Как сообщается в публикации, Маркарян был объявлен в федеральный розыск весной этого года.

«Коуч женоненавистников попал под расследование ещё весной. Всё это время он поливал грязью страну из-за границы», — сказано в посте.
Ранее, в конце января, московская прокуратура сообщала, что экспертиза выявила в высказываниях Маркаряна признаки призывов к терроризму. Материалы были переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Арсен Маркарян известен своими скандальными интервью, в которых он высказывал мнение о превосходстве мужчин над женщинами в физическом и интеллектуальном плане. За эти утверждения в социальных сетях его прозвали «Мизогимли».
Ольга Щелокова

