«Мизогимли в розыске»: Против Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма

23 августа 2025, 12:21

Против блогера Маркаряна возбуждено дело из-за призывов к терроризму

Арсен Маркарян (Фото: кадр из канала Мудрость на YouTube)

В отношении блогера Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Информация об этом поступила от Telegram-канала 112.





Как сообщается в публикации, Маркарян был объявлен в федеральный розыск весной этого года.

«Коуч женоненавистников попал под расследование ещё весной. Всё это время он поливал грязью страну из-за границы», — сказано в посте.