«Мизогимли в розыске»: Против Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма
Против блогера Маркаряна возбуждено дело из-за призывов к терроризму
В отношении блогера Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Информация об этом поступила от Telegram-канала 112.
Как сообщается в публикации, Маркарян был объявлен в федеральный розыск весной этого года.
«Коуч женоненавистников попал под расследование ещё весной. Всё это время он поливал грязью страну из-за границы», — сказано в посте.Ранее, в конце января, московская прокуратура сообщала, что экспертиза выявила в высказываниях Маркаряна признаки призывов к терроризму. Материалы были переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Арсен Маркарян известен своими скандальными интервью, в которых он высказывал мнение о превосходстве мужчин над женщинами в физическом и интеллектуальном плане. За эти утверждения в социальных сетях его прозвали «Мизогимли».