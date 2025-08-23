Раскрыт сенсационный приз и новый регламент «Интервидения-2025»
Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение», который пройдёт в Москве 20 сентября 2025 года, будет награждён кубком и денежным призом в размере 30 миллионов рублей. Соответствующую информацию озвучил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.
По словам дипломата, такой значительный денежный приз призван стимулировать участников и повысить статус самого конкурса. Одной из особенностей предстоящего конкурса станет формат определения победителя. Жюри будет использовать специальные критерии оценки, которые исключат возможность разделения первого места между двумя исполнителями.
На текущий момент своё участие в «Интервидении» подтвердили 21 страна, включая США. Российскую Федерацию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN.
