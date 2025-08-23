Раскрыт сенсационный приз и новый регламент «Интервидения-2025»

23 августа 2025, 10:20

Главный приз «Интервидения» взлетел до 30 миллионов рублей

Фото: Istock/Yurchello108

Победитель международного музыкального конкурса «Интервидение», который пройдёт в Москве 20 сентября 2025 года, будет награждён кубком и денежным призом в размере 30 миллионов рублей. Соответствующую информацию озвучил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.