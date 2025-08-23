«Молитвы и принуждение»: В камере с террористами «Крокуса» творятся жуткие вещи

23 августа 2025, 11:09

Террорист из «Крокуса» устраивает в тюрьме религиозный террор

Фото: Istock/FOTOKITA

Адвокат одного из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» сообщил, что его подзащитный пожаловался на поведение сокамерника, который также является фигурантом этого дела. Слова защитника приводит ТАСС.





По словам защитника, другой обвиняемый активно исповедует ислам и склоняет сокамерника принять свою веру.

«Мой подзащитный на очередной встрече со мной по его уголовному делу посетовал мне, что один из 19 террористов по делу «Крокуса» постоянно молится, читает Коран, а также зачастую в агрессивной форме склоняет моего доверителя принять ислам», — рассказал адвокат.