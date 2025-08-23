ФСБ заявила о массовой вербовке россиян через популярные мессенджеры

23 августа 2025, 11:18

ФСБ предупредила россиян о новой схеме вербовки в WhatsApp и Telegram

Фото: Istock/nantonov

Федеральная служба безопасности России распространила заявление, в котором утверждается, что в мессенджерах Telegram и WhatsApp ведётся вербовочная деятельность. По информации спецслужбы, целью является вовлечение граждан России в организацию диверсий и террористических актов.





Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, данная активность, по их данным, осуществляется украинскими спецслужбами.

«Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», — заявили в ведомстве.

