ФСБ заявила о массовой вербовке россиян через популярные мессенджеры
Федеральная служба безопасности России распространила заявление, в котором утверждается, что в мессенджерах Telegram и WhatsApp ведётся вербовочная деятельность. По информации спецслужбы, целью является вовлечение граждан России в организацию диверсий и террористических актов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, данная активность, по их данным, осуществляется украинскими спецслужбами.
«Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», — заявили в ведомстве.ФСБ предупредила граждан о необходимости проявлять осторожность и бдительность при общении в социальных сетях и мессенджерах, напомнив об уголовной ответственности за подобные действия.
