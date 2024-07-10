Мизулина: блогер Гасанов скрывается от правосудия

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что блогер Гусейн Гасанов скрывается. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале
По словам Мизулиной, после того как информация о Гасанове была передана в МВД, на него обратили внимание, сообщили в RT.
Кроме того, глава Лиги безопасного интернета выразила надежду на то, что ФНС, МВД и Следственный комитет разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. Она отметила, что материалы по Эдварду Билу были направлены в СК ещё в декабре.
В апреле Мизулина сообщила, что ссылки на аккаунты 15 блогеров на платформах Twitch, Telegram и Kick были внесены в реестр запрещённой информации Роскомнадзора (РКН).
Среди них оказались Егор Крид, Гусейн Гасанов, Андрей Бурим, Николай Лебедев и Юрий Хованский.
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«Налоговая обратилась в суд с иском, некоторые его компании были закрыты из-за долгов перед государством, а он сам находится в бегах», — заявила она.
Кроме того, глава Лиги безопасного интернета выразила надежду на то, что ФНС, МВД и Следственный комитет разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. Она отметила, что материалы по Эдварду Билу были направлены в СК ещё в декабре.
В апреле Мизулина сообщила, что ссылки на аккаунты 15 блогеров на платформах Twitch, Telegram и Kick были внесены в реестр запрещённой информации Роскомнадзора (РКН).
Среди них оказались Егор Крид, Гусейн Гасанов, Андрей Бурим, Николай Лебедев и Юрий Хованский.
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Мира Полтева