«Тюрьма – не могила, срок – не резина»: режиссёр Беркович прокомментировала приговор

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Режиссёр Евгения Беркович* впервые прокомментировала приговор суда за оправдание терроризма, сообщает РБК.
«Жизнь не закончилась. Тюрьма — не могила, срок — не резина», – заявила Беркович*.Также она добавила, что вместе с драматургом Светланой Петрийчук* будет бороться по принципу «не догоним, хоть согреемся».
Ранее, 6 июля, театрального режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Речь идёт о поставленном ими спектакле «Финист – Ясный Сокол». По сюжету русские девушки знакомятся с исламистами из группировки ИГИЛ** и переезжают жить к ним Сирию.
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*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова