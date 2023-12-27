«О каких семейных ценностях речь?»: Физрук переоделся в Снегурочку и возмутил родителей

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В поселке Ливадия Приморского края в школе № 26 преподаватель физкультуры нарядился в костюм Снегурочки на детском утреннике, что вызвало возмущения у родителей учеников. Самого педагога и администрацию школы заподозрили в пропаганде нетрадиционных ценностей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Возмущенные обратились в прокуратуру.
«О каких ценностях семейных может идти речь если Снегурочку играет парень?» — пожаловалась в социальных сетях одна из родительниц.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов сообщил министру просвещения Сергею Кравцову о проблеме отмены новогодних ёлок в некоторых российских школах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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