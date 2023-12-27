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«О каких семейных ценностях речь?»: Физрук переоделся в Снегурочку и возмутил родителей

В Приморье родители заявили в прокуратуру на физрука, переодетого в Снегурочку
27 декабря 2023, 11:35
Фото: istock / Dusan Stankovic

Фото: istock / Dusan Stankovic

В поселке Ливадия Приморского края в школе № 26 преподаватель физкультуры нарядился в костюм Снегурочки на детском утреннике, что вызвало возмущения у родителей учеников. Самого педагога и администрацию школы заподозрили в пропаганде нетрадиционных ценностей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Возмущенные обратились в прокуратуру.

«О каких ценностях семейных может идти речь если Снегурочку играет парень?» — пожаловалась в социальных сетях одна из родительниц.

Руководство школы отреагировали на недовльство родителей и пояснили, что учитель физкультуры играл роль Снегурочки из популярного советского мультфильма «Ну, погоди!», которую исполнял волк мужского пола. Дети были рады, и никакого злого умысла или подтекста в этом не было.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов сообщил министру просвещения Сергею Кравцову о проблеме отмены новогодних ёлок в некоторых российских школах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Парламент Абхазии утвердил соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде
27 декабря 2023, 11:15

Фото: iStock/rarrarorro

Депутаты абхазского парламента провели внеочередное заседание, где ратифицировали соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде. Об этом сообщает агентство Sputnik Абхазия.
При этом в пресс-службе президента республики также сообщили, что глава Абхазии Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

Напомним, Москва арендует госдачу в Пицунде согласно соглашению, которое было подписано между руководствами стран 14 сентября 1995 года. Территория ее составляет более 180 гектаров. В январе 2022 года было подписано новое соглашение о передаче в собственность Москве данного объекта и порядке его использования.

Однако оппозиция выступила против такого документа, объясняя это тем, что в нем есть пункты, противоречащие конституции Абхазии.

Ранее стало известно, что в Абхазии оппозиция устроила митинг против передачи госдачи в Пицунде в собственность Российской Федерации. Ратификация была необходима для устранения в соглашении технической ошибки. Документ гласит, что России планируется безвозмездно отдать имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», включая земельный участок площадью 180 га.

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#митинг
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#дачи
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Посол в Вене Любинский заявил, что бессмысленно обсуждать транзит газа без РФ
27 декабря 2023, 10:07

Фото: istockphoto/MikeMareen

Без участия и согласования с Россией вести разговоры о новых схемах поставок в Европу бессмысленно.
Об этом сказал в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, когда комментировал идею Киева провести транзит газа из России без контракта.

«В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно», - заявил Дмитрий Любинский.
По его мнению, заявления украинских чиновников уже давно себя обесценили и не заслуживают никакого внимания со стороны РФ.

«Киеву не привыкать кормить западников обещаниями в обмен на очередные «пряники», - заявил дипломат.
Ранее австрийский телеканал ORF, ссылаясь на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, сообщал, что украинская сторона намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию, даже если не будет транзитного контракта, Украина вместе с партнерами из ЕС планирует найти решение для этого.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября сообщил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года.

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#австрия
#россия
#украина
#газ
#новости
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В Германии заявили о планах НАТО заблокировать вступление Украины
Экс-советник генсека НАТО Куят: Члены альянса заблокируют прием Украины
27 декабря 2023, 07:13

Фото: istock / Michele Ursi

Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем. Об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в беседе с немецким журналистом Флавио фон Вицлебену.

«НАТО должна приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех членов, которого еще не произошло. . И не произойдет», — заявил экс-председатель.
До этого сообщалось, что Европейский союз подготавливает запасной план финансирования Украины на 20 миллиардов евро. По новому плану, члены объединения обязаны взять на себя перед бюджетом Евросоюза финансовые гарантии, что позволит Еврокомиссии занять на рынках капиталов 20 миллиардов евро для Киева.

Также ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Киев ошибочно считает вступление в Евросоюз и НАТО верным решением. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армия
#украина
#интервью
#государство
#нато
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В Абхазии проходит акция протеста из-за передачи РФ госдачи в Пицунде
ТАСС: В Абхазии проходит акция протеста из-за передачи РФ госдачи в Пицунде
27 декабря 2023, 06:00

Фото: iStock/Andrey Danilov

В Абхазии оппозиция устроила митинг против передачи госдачи в Пицунде в собственность Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.
«Оппозиция в Абхазии устроила митинг против передачи государственной дачи в Пицунде в собственность РФ», — говорится в публикации.

Отмечается, что парламент республики планирует в среду, 27 декабря, рассмотреть вопрос о ратификации соглашения о передачи объекта.

Ратификация необходима для устранения в соглашении технической ошибки. Документ гласит, что России планируется безвозмездно отдать имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», включая земельный участок площадью 180 га.

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#соглашения
#митинг
#собственность
#дачи
#парламент
#рф
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FT: ЕС готовит запасной план финансовой помощи Киеву в размере €20 млрд
27 декабря 2023, 05:41

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз (ЕС) готовит запасной план финансирования Украины на 20 миллиардов евро. Об этом пишет Financial Times.
В публикации говорится, что новый вариант финансирования стал необходимо из-за блокировки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поправки в бюджет ЕС, которая предусматривала выделение Украине в течение 2024–2027 годов 50 миллиардов евро.

Согласно новому плану, члены Евросоюза должны взять на себя перед бюджетом ЕС финансовые гарантии, что позволит ЕК занять на рынках капиталов 20 миллиардов евро для Киева.

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#евро
#бюджет
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#ес
#нато
#ек
#украина
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Захарова: США в 2024 году всеми силами будут поддерживать конфликт на Украине
27 декабря 2023, 05:35

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Весь 2024 год США будут предпринимать любые усилия, чтобы «держать на плаву» украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».
«Они будут делать все, чтобы украинскую тему весь 2024 год держать на плаву. Получится вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги — будут это делать. Не получится — будут стимулировать киевский режим к терактам» (цитата по РБК), — сказала она.

Внутренние проблемы Украины делают финансовую помощь Вашингтона бессмысленной. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил политолог Чикагского университета Джон Миршаймер. По словам эксперта, проблемы связаны с неспособностью ВСУ пополнять собственные войска и мобилизовать население. Кроме того, Миршаймер назвал армию Украины «обречённой» из-за огромных проблем вследствие недостатка личного состава и техники.

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#украина
#помощь
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Российские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ
27 декабря 2023, 04:24

Фото: iStock/Chesky_W

Разведка Воздушно-десантных войск группы ВС РФ «Юг» с помощью FPV-дронов уничтожил пехоту Вооружённых сил Украины (ВСУ) на артёмовском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.




Количество беспилотников у российских войск в зоне проведения спецоперации растёт. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года». Глава государства подчеркнул, что огромную работу по предоставлению дронов российским военным ведут волонтёры, которые с начала спецоперации оказывают помощь солдатам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
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«Это госизмена»: В Польше забили тревогу из-за решения властей по Украине
Myśl Polska: Отправка Польшей вооружения Киеву соответствует критериям госизмены
27 декабря 2023, 02:32

Фото: iStock/jacek_kadaj

Обозреватель Пшемыслав Пяста заявил, что отправка Польшей вооружения для ВС Украины соответствует всем критериям госизмены. Об этом он написал в своей статье для Myśl Polska.
«Лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Республики Польша. Таким образом, это соответствует критериям государственной измены», — говорится в публикации.

Кроме того, журналист призвал привлечь бывшего премьера Матеуша Моравецкого, экс-министров Мариуша Блащака, Мариуша Каминьского и других политиков к уголовной ответственности за спонсирование киевского режима.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#польша
#ес
#нато
#всу
#украина
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«Ложный путь»: В Раде признали серьёзную ошибку Зеленского
Депутат Рады Шевченко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО ложным путем
27 декабря 2023, 02:24

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Киев ошибочно считает вступление в Евросоюз (ЕС) и НАТО верным решением.
«Ложный путь был, придется признать. А не ложный, истинный путь…Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать, как Швейцария — нейтральной и богатой», — сказал он в ходе интервью украинскому политологу Вадиму Карасёву.

Шевчёнко отметил, что многие генералы ВСУ также высказываются против присоединения к НАТО. По их словам, вместе с этим Украина рискует полностью лишиться субъектности.

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#нато
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