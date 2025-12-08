Мизулина: каждый второй ребенок хочет покинуть Россию после блокировки Roblox
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о многочисленных обращениях подростков, расстроенных блокировкой игровой платформы Roblox. Соответствующий пост опубликован в ее Телеграм-канале.
В своём заявлении общественный деятель поделилась переживаниями. Как утверждает Мизулина, дети в возрасте от 8 до 16 лет всерьез заявляют о своих намерениях покинуть страну после введенных ограничений.
«Я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребёнок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8–16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше?» — написала глава «Лиги безопасного интернета».Напомним, что Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox, обосновав решение наличием на платформе контента, который пропагандирует экстремистскую, террористическую деятельность и популяризирует запрещенные организации.
Мизулина анонсировала сбор обращений от подписчиков с просьбой разблокировать игру. Заявки поступили не только от подростков, но и от их родителей. Однако в Роскомнадзоре сказали, что не видят оснований для восстановления доступа к платформе.