Мизулина: каждый второй ребенок хочет покинуть Россию после блокировки Roblox

08 декабря 2025, 03:57

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила о многочисленных обращениях подростков, расстроенных блокировкой игровой платформы Roblox. Соответствующий пост опубликован в ее Телеграм-канале.





В своём заявлении общественный деятель поделилась переживаниями. Как утверждает Мизулина, дети в возрасте от 8 до 16 лет всерьез заявляют о своих намерениях покинуть страну после введенных ограничений.



«Я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребёнок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8–16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше?» — написала глава «Лиги безопасного интернета».