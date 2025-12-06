В Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для разблокировки Roblox в России

06 декабря 2025, 04:55

РИА Новости: Роскомнадзор пока не видит оснований для разблокировки игры Roblox в РФ

Фото: iStock/gleitfrosch

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки американской игровой платформы Roblox в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.





Напомним, что Роскомнадзор ограничил доступ к игре Roblox 3 декабря. Сообщалось, что блокировку вызвало наличие на платформе материалов, пропагандирующих экстремизм и терроризм, а также призывы к насильственным действиям и продвижение ЛГБТ*-идей.





«Roblox и другая дрянь»: Психиатр рассказал, как цифровая среда формирует детей

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — подтвердили в ведомстве.