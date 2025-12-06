В Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для разблокировки Roblox в России
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки американской игровой платформы Roblox в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Напомним, что Роскомнадзор ограничил доступ к игре Roblox 3 декабря. Сообщалось, что блокировку вызвало наличие на платформе материалов, пропагандирующих экстремизм и терроризм, а также призывы к насильственным действиям и продвижение ЛГБТ*-идей.
Глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявлял, что в РКН приняли правильное решение. С его точки зрения, сама игра не представляла никакой угрозы, однако в ее чатах находилось множество мошенников. Они вынуждали детей предоставлять им реквизиты банковских карт родителей и крали все деньги.
Согласно материалу РИА Новости, игровая компания отреагировала на блокировку в РФ и заявила о готовности соблюдать российские требования. Однако РКН пока не собирается «снимать блок».
«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — подтвердили в ведомстве.5 декабря глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала, что за день получила более 25 тысяч жалоб от пользователей по вопросу ограничения доступа к Roblox. Она пообещала собрать все письма и направить их в Роскомнадзор.