Стало известно об опасной схеме мошенников с новогодними открытками
Депутат Немкин: Мошенники начали отправлять россиянам фальшивые новогодние открытки
Мошенники начали массово рассылать гражданам РФ фальшивые новогодние открытки. Эти «поздравления» и «сюрпризы» содержат вредоносные программы. Такое предупреждение сделал в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Парламентарий объяснил, что злоумышленники всегда увеличивают атаки на граждан в праздничный период, рассчитывая на снижение бдительности людей.
Эмоциональный контекст Нового года делает получателей более доверчивыми, и они чаще открывают опасные вложения, замаскированные под поздравления.
МВД: Похитивших у россиян свыше 200 млн руб кибермошенников задержали
«На деле же они содержат программы для кражи данных, установки скрытого доступа к устройству или перехвата переписки. После открытия файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или личной информации, что создает риск серьёзных финансовых потерь», — предостерег Немкин.Он добавил, что мошенники используют современные технологии, включая нейросети для генерации изображений и клонирования аккаунтов знакомых. Преступники делают все возможное, чтобы рассылка выглядела максимально правдоподобно.
Для защиты от аферистов Немкин рекомендовал не открывать файлы и ссылки от неизвестных отправителей. Также следует проверять все подозрительные сообщения от знакомых, использовать антивирусные программы и своевременно обновлять системы.