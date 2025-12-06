Стало известно об опасной схеме мошенников с новогодними открытками

06 декабря 2025, 05:39

Депутат Немкин: Мошенники начали отправлять россиянам фальшивые новогодние открытки

Фото: iStock/Anna Ostanina

Мошенники начали массово рассылать гражданам РФ фальшивые новогодние открытки. Эти «поздравления» и «сюрпризы» содержат вредоносные программы. Такое предупреждение сделал в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.





Парламентарий объяснил, что злоумышленники всегда увеличивают атаки на граждан в праздничный период, рассчитывая на снижение бдительности людей.



Эмоциональный контекст Нового года делает получателей более доверчивыми, и они чаще открывают опасные вложения, замаскированные под поздравления.





«На деле же они содержат программы для кражи данных, установки скрытого доступа к устройству или перехвата переписки. После открытия файла мошенники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям или личной информации, что создает риск серьёзных финансовых потерь», — предостерег Немкин.