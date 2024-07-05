Мизулина призвала проверить шоу популярного блогера

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала к проверке шоу блогера Александра Гудкова «Подземелье Чикен Карри». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню “Я русский”, чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации», – подчеркнула Мизулина.
Она отметила, что написала обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.
Ранее сообщалось, что она обратилась в СК по поводу блогерши, которая торгует интимными фото своей малолетней дочери.
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Александр Климов