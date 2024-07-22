Мизулина обвинила блогера Тамаева в мошенничестве и призвала извиниться

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале обвинила в мошенничестве чеченского блогера Асхаба Тамаева и призвала его извиниться.
По словам Мизулиной, Тамаев стал угрожать автору видео-расследования о его мошеннической деятельности, требуя извинений. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что блогер совершил позорные и нарушающие закон действия, за что сам должен ответить и принести извинения.
Мизулина подчеркнула, что нормальный человек, если выявивший недостоверную информацию, обращается в суд, а не угрозами пытается изменить положение. Примечательно, что Тамаев также опубликовал личные данные не только автора видео, но и его семьи, после чего заставил молодого человека приехать в Чечню и извиниться. Вскоре глава Лиги безопасного интернета получила комментарий с угрозами в свой адрес.
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