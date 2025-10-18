Мизулина нашла «дискредитацию РПЦ» в тик-токах размахивающих ершиками школьников

18 октября 2025, 23:15

Екатерина Мизулина (Telegram / @ekaterina_mizulina)

Новый тренд московских школьников в TikTok сочла оскорбительным глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.





Ученики 5-6 классов одного из столичных образовательных учреждений опускают ершик в унитаз а начинают размахивать им над соседней кабинкой под звук «Христос воскрес, воистину воскрес». В адрес Мизулиной поступили несколько жалоб, на которые общественный деятель отреагировала в своем канале.



«Это, конечно, самое настоящее оскорбление чувств верующих, за которое предусмотрена ответственность» — написала она.

