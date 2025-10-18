Сергей Жуков стал композитором: лидер «Руки вверх!» дебютировал с музыкальным спектаклем

18 октября 2025, 22:48

Сергей Жуков представил свой первый спектакль «Ты у меня одна»

Сергей Жуков (Фото: Instagram* / @sezhukov)

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков впервые попробовал себя в роли композитора и представил публике музыкальный спектакль «Ты у меня одна».