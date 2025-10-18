Сергей Жуков стал композитором: лидер «Руки вверх!» дебютировал с музыкальным спектаклем
Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков впервые попробовал себя в роли композитора и представил публике музыкальный спектакль «Ты у меня одна».
Премьера прошла в московском Губернском театре и собрала полный зал, сообщает MK.RU.
Постановка режиссёра Нины Чусовой показывает события войны глазами ребёнка — подростка Вани, которого сыграл Энджел Жуков. Герой проходит через плен, побеги, прыжки с поездов и постоянную борьбу за жизнь, сохраняя веру в любовь и справедливость.
По словам Чусовой, спектакль построен на динамике взросления и внутреннего преодоления героя. Музыка Сергея Жукова придала постановке современное звучание и эмоциональную глубину.
Сам артист не только написал композиции, но и сыграл роль фронтового артиста. Он отметил, что его цель — заставить зрителей задуматься о настоящих ценностях, которые помогают пережить самые тяжёлые времена.
