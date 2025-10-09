Пародисты превратили Мизулину и SHAMAN в главный мем месяца
Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) доминируют в соцсетях. Новую волну популярности запустили пародисты. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
Авторы юмористического контента массово выкладывают десятки видео, где они копируют узнаваемые образы публичных персонажей. Пользователи соцсетей активно обсуждают эти ролики. Многие отмечают высокую степень сходства с оригиналами.
Некоторые зрители уже присвоили дуэту Мизулиной и SHAMAN неформальный титул «Патриотический косплей года». Однако наблюдатели следят за реакцией самих персонажей. Ключевой вопрос сейчас в том, начнёт ли звёздная пара как-то реагировать на этот поток пародий.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о поправках в закон о запрете поиска экстремистских материалов.
