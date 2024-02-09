«Притворялся врачом и скрывался восемь лет»: СК завершил расследование дела педофила

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz
В Оренбургской области рассмотрит дело 45-летнего мужчины, который домогался несовершеннолетней 9 лет назад. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По информации ведомства, 19 марта 2015 года обвиняемый узнал, что ребенок остался дома без родителей. Он притворился врачом, проник в квартиру и начал приставать к девочке. После этого оренбуржец попытался обеспечить себе алиби и уехал из региона. Педофилу удалось скрываться от следствия 8 лет.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Дело направленно для рассмотрения в суд.
Читайте также:
Из-за смерти главы федерации карате Петербурга Конева возбудили уголовное дело
Девушку, «потрогавшую» грудь «Родины-матери», задержали в аэропорту
Отец выстрелил в голову двухлетней дочери из пневматического пистолета
Алина Юрчак