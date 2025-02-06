Мизулина предложила разблокировать соцсеть X в России

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила разблокировать соцсеть X на территории России. Этим она поделилась в разговоре с ТАСС.
«Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», — заявила Мизулина агентству.
Свое предложение она объяснила тем, что сейчас X изменилась и в ней стало меньше деструктивного контента. По ее словам, основное решение по данному вопросу должно исходить из данных регуляторов. К тому же важно полагаться на те факты, которые предоставит Роскомнадзор.
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Иван Мусатов