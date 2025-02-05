В США предложили акцию по праздничной кастрации к Дню Святого Валентина

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Американский приют для животных из города Маскигон предложил праздничную акцию к Дню Святого Валентина. Специалисты приюта готовы проводить кастрацию котов под именами бывших партнеров своих клиентов.
Об этом сообщает Fox News. Акция будет проходить следующим образом: сотрудники приюта отлавливают бездомных котов и кошек, дают им клички в честь бывших партнеров клиентов, которые оставят соответствующее пожелание, а затем кастрируют или стерилизуют их и выпускают обратно на улицу.
Не отстает от модного тренда Екатеринбургский зоопарк, предложив акцию «День пожирателей бывших», также приуроченную ко Дню всех влюбленных. Участники акции дадут тараканам имена своих бывших возлюбленных, после чего их скормят рыбам и суррикатам.
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Не отстает от модного тренда Екатеринбургский зоопарк, предложив акцию «День пожирателей бывших», также приуроченную ко Дню всех влюбленных. Участники акции дадут тараканам имена своих бывших возлюбленных, после чего их скормят рыбам и суррикатам.
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Александр Бойцов