Мизулина предложила установить памятник коту Твиксу, выброшенному из поезда

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина предложила установить памятник коту Твиксу, которого проводница выбросила из поезда. С таким предложением она выступила в своём Telegram-канале.
Она написала, что кот прошёл восемь километров в поисках еды и укрытия. Однако он не смог справиться один на морозе, и был найден уже без признаков жизни.
Мизулина поддержала предложение политиков, которые выступили за привлечение проводницы к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.
Также она подчеркнула, что эта история затронула сердца многих людей по всему миру, поэтому следует подумать над тем, чтобы установить в Кирове памятник коту Твиксу.
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Мизулина поддержала предложение политиков, которые выступили за привлечение проводницы к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.
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Анастасия Чинкова