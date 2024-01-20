Стала известна причина смерти кота Твикса, выброшенного из поезда

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Проводница выбросила кота Твикса из вагона во время стоянки в Кирове.
РИА Новости, ссылаясь на информацию от волонтёра Ольги Кудряшовой, пишет, что кот умер из-за укуса животного и обморожения.
Другие волонтеры подтвердили, что Твикс погиб из-за внутреннего кровотечения и укусов в селезенку, легкое. Предварительное заключение сделал ветеринар.
Напомним, кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз во время остановки в Кирове. Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса. Труп животного нашли 20 января. Кот замёрз насмерть.
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«Укус и затем обморожение», - сообщила Кудряшова, которая доставила погибшее животное в ветклинику.
«Нужно вскрытие, заключение имеет право писать только кировская областная ветстанция. Она будет работать в понедельник. Сейчас зафиксировали только факт смерти», - рассказала Кудряшова.Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфуллин пообещал разобраться с РЖД.
«Мы будем разбираться с РЖД и с проводницей, я надеюсь, что виновные будут наказаны», - сказал хозяин кота.Ранее сообщалось, что российские железные дороги запретят проводникам высаживать животных из поездов после смерти кота Твикса. Такие изменения внесут в документы о перевозке животных, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на сообщение пресс-службы холдинга.
Напомним, кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз во время остановки в Кирове. Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса. Труп животного нашли 20 января. Кот замёрз насмерть.
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Мария Фирсова