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Екатерина Мизулина проголосовала на выборах президента России

16 марта 2024, 21:35
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина проголосовала на выборах президента России. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале, прикрепив видео с процессом голосования.

Мизулина оставила свой голос на избирательном участке в Бродниковом переулке в Москве.

Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. Голосование длится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта. Избиратели могут оставить голос за одного из четырёх кандидатов: члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова, самовыдвиженца Владимира Путина, председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого и кандидата от КПРФ Николая Харитонова.

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#голосование
#выборы
#президент
#россия
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Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины
16 марта 2024, 21:45

Фото: iStock/alzay

Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал командующий воздушными силами Украины Николай Олещук.
Он подчеркнул, что Игнат остаётся в составе ВВС, однако отныне будет работать по другому направлению. При этом командующий не уточнил, о каком именно направлении идёт речь.

Напомним, что Игнат возглавлял пресс-службу командования ВВС Украины с 2018 года.

Ранее, 8 марта, украинское издание «Страна.ua» заявило, что президент Владимир Зеленский намерен уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Отмечалось, что у главы государства было много вопросов к министру, в частности, имеются претензии по кандидатурам послов, которых предоставляет ведомство.

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#украина
#военные
#всу
#владимир зеленский
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В немецких школах хотят ввести подготовку на случай войны
Министр образования ФРГ призвал ввести в школах подготовку на случай войны
16 марта 2024, 21:10

Фото: iStock/photosvit

Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер призвала ввести в школах занятия по гражданской обороне на случай войны. Такое предложение она высказала в интервью медиагруппе Funke.
Общество должно быть подготовлено к любому кризису, начиная от пандемии и заканчивая стихийными бедствиями и войной. Большое значение имеет гражданская оборона, поэтому следует ввести соответствующие занятия для школьников. Это позволит укрепить жизнестойкость Германии, отметила политик.

Она предложила перенять опыт Великобритании, где подобные занятия в школах являются частью повседневной жизни.

При этом она подчеркнула, что необязательно делать такие занятия отдельным школьным предметом, однако уделять им внимание крайне важно.

Штарк-Ватцингер добавила, что в школы следует приглашать молодых офицеров, которые рассказывали бы о деятельности бундесвера в сфере безопасности.

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#германия
#школа
#война
#подготовка
#обучение
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Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
16 марта 2024, 20:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он не сообщил, на какие темы беседовали политики. Однако Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Лукашенко, отметил, что в ходе телефонного разговора были затронуты вопросы двусторонних отношений между Россией и Белоруссией, а также ситуации в регионе.

Последний раз Путин и Лукашенко осуществляли телефонный разговор 2 марта. Тогда они также обсудили аспекты дружественных российско-белорусских отношений, а также подтвердили их развитие на принципах союзничества и стратегического партнёрства по всем важнейшим направлениям.

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#александр лукашенко
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#сотрудничество
#россия
#белоруссия
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В Подмосковье завершился второй день выборов президента России
В Подмосковье в 20:00 закрылись все избирательные участки
16 марта 2024, 20:06

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Московской области в 20:00 закрылись все избирательные участки. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Мособлизбирком.
Отмечается, что для обеспечения сохранности бюллетени были перемещены из стационарных ящиков для голосования в сейф-пакеты, а затем убраны в сейф.

По состоянию на 20:00 явка избирателей в Подмосковье составила 48,87% (более 2,6 миллионов человек) на избирательных участках и 89,70% (порядка 775 тысяч человек) в формате дистанционного электронного голосования.

Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев раскрыл, когда будут известны первые результаты выборов президента России. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

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#подмосковье
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#голосование
#россия
#президент
#мособлизбирком
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Блогер Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России
16 марта 2024, 19:56

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что проголосовала на выборах президента России. Фотографию с избирательного участка Ивлеева опубликовала в своем Telegram-канале.
«Та самая дверь», — подписала фотографию блогер.

Таким способом Ивлеева намекнула на слова певца Филиппа Киркорова «зашел не в ту дверь», которые были сказаны им после скандальной вечеринки, вызвавшей негативную реакцию в обществе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов сообщил, что на участки по выборам президента России в Подмосковье в этом году приходит очень много молодых избирателей.

Напомним, выборы президента России в этом году впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков.

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#подмосковье
#выборы
#космонавт
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#блогер
#голосование
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В Госдуме предложили лишать права голоса не пришедших на выборы россиян
Депутат Кошелев призвал лишать права голоса россиян, не пришедших на выборы
16 марта 2024, 19:55

Фото: iStock/Oleg Elkov

Следует внести изменения в российское законодательство, чтобы лишать права голоса тех, кто не ходит на выборы. Такую идею предложила нейросеть «Жириновский», с которой согласился депутат Госдумы Владимир Кошелев.
Он отметил, что право избирать кандидата на выборах всегда было привилегией. В связи с этим, он возмутился тем, что многие россияне пренебрегают этим правом, и даже критикуют проведение выборов.

Кошелев подчеркнул, что лишение россиян избирательных прав позволит повысить явку на выборах, а также поможет российским властям определять «зрелых граждан» и «безответственных обывателей».

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#политика
#голосование
#россияне
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Космонавт Волынов проголосовал на президентских выборах в Звёздном городке
16 марта 2024, 19:34

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Лётчик-космонавт Гагаринского отряда, почётный гражданин Звёздного городка и Московской области Борис Волынов проголосовал на президентских выборах на участке в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Мы находимся в Звёздном городке. Центр подготовки космонавтов сейчас носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. Я прослужил там ровно 30 лет. Ушёл в должности командира отряда космонавтов. Я всех поздравляю с этой замечательный датой и этим процессом, когда избиратель изъявляет своё желание и намерение», – сказал Борис Валентинович.
Он также пожелал каждому космической удачи.

Выборы президента впервые в этом году впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков.

За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.

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В ЦИК раскрыли, когда озвучат первые результаты выборов
Первые результаты выборов ожидаются 17 марта после 21:00 мск
16 марта 2024, 19:34

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Первые результаты выборов президента России будут озвучены в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Он подчеркнул, что, согласно законодательству, озвучить результаты можно только после прекращения работы всех избирательных участков на территории России.

Ранее Булаев сообщал, что по состоянию на 16:20 явка на выборы президента России составила 51,77%. Уточняется, что в данную статистику также входят россияне, проголосовавшие в дистанционном формате.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершатся в воскресенье, 17 марта.

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#выборы
#голосование
#президент
#россия
#цик
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Депутат Мособлдумы Орлов отметил большое число молодёжи на избирательных участках
16 марта 2024, 19:26

Фото: Радио 1

На участки по выборам президента России в Подмосковье в этом году приходит очень много молодых избирателей. Как передаёт корреспондент «Радио 1», таким наблюдением поделился первый заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов.
«Отметил для себя, что приходит очень много молодёжи. Сам встретился с ребятами, которые впервые голосовали. Был очень приятно удивлён, потому что они приходят осознанно и говорят, что выбирают будущее своей страны. Это абсолютно разные ребята – и студенты, и обычные жители. Одна девушка, которая голосовала в первый раз, интересовалась, как это вообще делается. Она понимает, что сегодня страна переживает ответственный момент, поэтому и пришла сделать свой выбор», – рассказал депутат.
По словам Орлова, никаких нарушений на проверенных им участках он не заметил.
«С первого дня голосования на избирательных участках – огромное количество людей. Никаких замечаний и нарушений не было, всё проходит позитивно. Люди приходят с прекрасным настроением, очень приветливые. Участки оборудованы всем необходимым, наблюдатели представляют все политические партии», – поделился региональный парламентарий.
Выборы президента России в этом году впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков.

За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.

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