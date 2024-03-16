Екатерина Мизулина проголосовала на выборах президента России

На участки по выборам президента России в Подмосковье в этом году приходит очень много молодых избирателей. Как передаёт корреспондент «Радио 1», таким наблюдением поделился первый заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов.