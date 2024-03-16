Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина проголосовала на выборах президента России. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале, прикрепив видео с процессом голосования.
Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. Голосование длится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта. Избиратели могут оставить голос за одного из четырёх кандидатов: члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова, самовыдвиженца Владимира Путина, председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого и кандидата от КПРФ Николая Харитонова.
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