Мизулина рассказала об отношении к мемам про себя

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Глава «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина в ходе встречи с учащимися Самарского университета рассказала, как относится к мемам про себя.
Она подчеркнула, что обожает смотреть на шутки про себя, которые распространяются в интернете.
Также она отметила, что создатели этих мемов преследуют негативные цели, однако итог получается ровно противоположным. По её словам, чем больше появляется таких шуток, тем выше у неё трафик, поскольку люди переходят в её профили и остаются на них.
В заключение Мизулина добавила, что некоторые мемы даже вызывают у неё искренний смех, поскольку она очень любит юмор, особенно, здоровый.
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Также она отметила, что создатели этих мемов преследуют негативные цели, однако итог получается ровно противоположным. По её словам, чем больше появляется таких шуток, тем выше у неё трафик, поскольку люди переходят в её профили и остаются на них.
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Анастасия Чинкова