Мизулина сообщила о поправках в закон о запрете поиска экстремистских материалов
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о намерении Минцифры внести поправки в закон о запрете поиска экстремистских материалов. Об этом общественница сообщила в интервью «Фонтанке».
По словам Мизулиной, чиновники намерены внести поправки в закон, касающийся запрета на поиск экстремистских материалов в интернете.
«Речь идёт о правках в части журналистской работы, когда эти инструменты нужны», – отметила она после встречи с подростками в молодежном клубе города.
В ведомстве также сообщили, что в связи с этим будет создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой и обсуждением предложенных изменений.
Напомним, что летом текущего года Госдума приняла закон, вводящий ответственность за отказ владельцев VPN-сервисов блокировать незаконный контент, а также запрет на поиск и доступ к «заведомо экстремистским материалам». Закон предусматривает штрафы за нарушение этих норм.
Ранее Екатерина Мизулина предупреждала, что такие поправки могут осложнить работу Лиги безопасного интернета, в частности, передачу МВД данных об экстремистских сообществах. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян также выразила надежду на корректировки закона, подчеркнув, что без них журналисты лишатся возможности эффективно расследовать деятельность экстремистских организаций.