Мизулина сообщила о поправках в закон о запрете поиска экстремистских материалов

08 октября 2025, 21:03

Екатерина Мизулина (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о намерении Минцифры внести поправки в закон о запрете поиска экстремистских материалов. Об этом общественница сообщила в интервью «Фонтанке».





По словам Мизулиной, чиновники намерены внести поправки в закон, касающийся запрета на поиск экстремистских материалов в интернете.





«Речь идёт о правках в части журналистской работы, когда эти инструменты нужны», – отметила она после встречи с подростками в молодежном клубе города.