«Ему не место в политике»: В Госдуме резко высказались о SHAMAN
Депутат Милонов выступил против возможного ухода SHAMAN в политику
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, передал своей супруге Екатерине Мизулиной партию «Мы». Этот шаг вызвал предположения о возможном интересе музыканта к политической деятельности. Депутат Госдумы Виталий Милонов критически оценил подобные инициативы.
Общественная Служба Новостей выяснила, что по мнению Милонова, артистам не стоит стремиться в политику.
«Дронов, если кто забыл, он музыкант! Вот пусть и занимается музыкой, пением и так далее, ему в политике нечего делать. Более того, я считаю абсолютно неправильным, когда он дарит Мизулиной политическую партию. Это нарушение конституционного строя», — высказался спикер.Кроме того, депутат предложил ввести запрет для звёзд шоу-бизнеса занимать посты в госструктурах без профильного образования. Он подчеркнул, что ни один артист не может становиться депутатом, если он не разбирается в вопросах внутренней и внешней политики, дипломатии и юриспруденции.