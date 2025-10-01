«Ему не место в политике»: В Госдуме резко высказались о SHAMAN

01 октября 2025, 17:10

Депутат Милонов выступил против возможного ухода SHAMAN в политику

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, передал своей супруге Екатерине Мизулиной партию «Мы». Этот шаг вызвал предположения о возможном интересе музыканта к политической деятельности. Депутат Госдумы Виталий Милонов критически оценил подобные инициативы.





Общественная Служба Новостей выяснила, что по мнению Милонова, артистам не стоит стремиться в политику.

«Дронов, если кто забыл, он музыкант! Вот пусть и занимается музыкой, пением и так далее, ему в политике нечего делать. Более того, я считаю абсолютно неправильным, когда он дарит Мизулиной политическую партию. Это нарушение конституционного строя», — высказался спикер.