В ГД объяснили, почему россиянам не запретят ездить в страны НАТО ради туризма

08 октября 2025, 18:08

Депутат Костенко: закон не запретит россиянам летать в Турцию

Фото: iStock/FTiare

Запретить россиянам ездить в страны НАТО ради туризма не получится, заявила депутат Госдумы Наталья Костенко.





Напомним, председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил временно запретить россиянам покупать туры в страны НАТО, которые поддерживают Украину.



По словам Костенко, на сегодняшний день туроператоры в РФ и так не формируют массовые туры в эти страны, за исключением Турции.





«На сегодняшний момент, кроме Турции, все страны НАТО не являются туристическими направлениями. Российские туроператоры не формируют по этим направлениям массовый турпродукт, не поставляют чартеры и не закупают блоки мест у перевозчиков. Люди едут туда в индивидуальном порядке», — отметила Костенко в разговоре с «Газетой.Ru».

«Кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — отметил Котяков.