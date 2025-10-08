В ГД объяснили, почему россиянам не запретят ездить в страны НАТО ради туризма
Депутат Костенко: закон не запретит россиянам летать в Турцию
Запретить россиянам ездить в страны НАТО ради туризма не получится, заявила депутат Госдумы Наталья Костенко.
Напомним, председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил временно запретить россиянам покупать туры в страны НАТО, которые поддерживают Украину.
По словам Костенко, на сегодняшний день туроператоры в РФ и так не формируют массовые туры в эти страны, за исключением Турции.
«На сегодняшний момент, кроме Турции, все страны НАТО не являются туристическими направлениями. Российские туроператоры не формируют по этим направлениям массовый турпродукт, не поставляют чартеры и не закупают блоки мест у перевозчиков. Люди едут туда в индивидуальном порядке», — отметила Костенко в разговоре с «Газетой.Ru».
Она подчеркнула, что одним законом запретить россиянам летать в Турцию не получится, поскольку на российском рынке активно работают турецкие операторы через своих перевозчиков. Костенко уточнила, что придётся тогда запрещать работу иностранных компаний в России, а это уже вопрос международных соглашений, а не внутреннего законодательства.
Тем временем россияне активно планируют зарубежные поездки на новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней.
Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что предстоящие новогодние выходные будут самыми длительными за многие годы, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на ТАСС.
«Кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было», — отметил Котяков.
Так, последним рабочим днём в 2025 году станет вторник, 30 декабря. 31-го россияне будут отдыхать за счёт переноса выходного с воскресенья, 5 января.