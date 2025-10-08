Госдума денонсировала соглашение между Россией и США об уничтожении плутония
Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения между Россией и США об утилизации плутония, который более не считается необходимым для целей обороны. Законопроект на рассмотрение вынесло правительство РФ в июле этого года, передаёт РИА Новости.
Речь идёт о соглашении, подписанном в Москве 29 августа 2000 года и в Вашингтоне 1 сентября 2000 года, регулирующем утилизацию плутония, не являющегося более необходимым для обороны, а также вопросы обращения с ним и сотрудничества в этой сфере.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действие соглашения и протоколов к нему приостановлено указом президента России в 2016 году. Причиной стали кардинальные изменения международной обстановки: введение США санкций против России, принятие американским Конгрессом закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток и наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также попытки США изменить порядок утилизации плутония без согласия России.
При этом закон предусматривал сохранение за российским плутонием статуса вне ядерного оружия и устанавливал условия для возможного возобновления действия соглашения — сокращение военной инфраструктуры НАТО, отмену антироссийских санкций, в том числе «акта Магнитского», и компенсацию понесённого ущерба. Ни одно из этих условий до сих пор не выполнено.
В документе подчёркивается, что США продолжили предпринимать новые антироссийские меры, что существенно изменило стратегический баланс, существовавший на момент заключения соглашения, и создаёт дополнительные угрозы стратегической стабильности. Это стало основанием для денонсации договора в соответствии со статьёй 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, касающейся коренного изменения обстоятельств.
Кроме того, сохранение обязательств по утилизации плутония, регулируемых соглашением, признано нецелесообразным.
Отметим, что «акт Магнитского», принятый США в 2012 году, предусматривает санкции против лиц, которых американские власти считают причастными к нарушениям прав человека. Российские власти неоднократно критиковали этот закон и его политизацию. Позднее аналогичные санкционные списки ввели и страны Евросоюза.
