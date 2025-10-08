Госдума денонсировала соглашение между Россией и США об уничтожении плутония

08 октября 2025, 13:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения между Россией и США об утилизации плутония, который более не считается необходимым для целей обороны. Законопроект на рассмотрение вынесло правительство РФ в июле этого года, передаёт РИА Новости.