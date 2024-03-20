Актриса Васильева раскрыла главную ошибку участников «голой вечеринки»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Народная артистка России Татьяна Васильева считает, что участники «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой не должны были выкладывать фото с мероприятия в интернет. Свое мнение она выразила в программе RTVI «Легенда».
«Знаете, я вам так скажу: самая большая ошибка — что они это засняли. Так бы никто не знал, и веселитесь, и ходите голые, и делайте, что хотите, кто с кем», — поделилась мнением Васильева.
Однако отметила, что у нормальных людей вечеринка Ивлеевой может вызывать только отвращение, подчеркнув, что испытала чувство обиды, узнав о посещении подобного мероприятия людьми, которых она уважала.
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