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Актриса Васильева раскрыла главную ошибку участников «голой вечеринки»

Актриса Васильева: у нормальный людей вечеринка Ивлеевой вызывает отвращение
20 марта 2024, 20:42
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Народная артистка России Татьяна Васильева считает, что участники «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой не должны были выкладывать фото с мероприятия в интернет. Свое мнение она выразила в программе RTVI «Легенда».
«Знаете, я вам так скажу: самая большая ошибка — что они это засняли. Так бы никто не знал, и веселитесь, и ходите голые, и делайте, что хотите, кто с кем», — поделилась мнением Васильева.

Однако отметила, что у нормальных людей вечеринка Ивлеевой может вызывать только отвращение, подчеркнув, что испытала чувство обиды, узнав о посещении подобного мероприятия людьми, которых она уважала.


Васильева также вспомнила, что работала с Лолитой. Посетившей скандальную вечеринку, на съемках фильма «Попса». По словам актрисы, певица оставила о себе самые приятные впечатления.

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#певица
#мероприятия
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Лолита рассказала, как SHAMAN получил образование благодаря Пугачёвой
Лолита: SHAMAN потратил личную премию Пугачёвой на образование
20 марта 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Певица Лолита Милявская рассказала, на что SHAMAN потратил личную премию Аллы Пугачёвой.
В интервью на YouTube-канале «Повесточка» певица рассказала, что стартом музыкальной карьеры Ярослава Дронова стало участие в 2013 году в шоу «Фактор А» под руководством Пугачёвой. Лолита в этом шоу была наставником.

Она рассказала, что певец тогда не одержал победу, но получил именной приз от Примадонны – «Золотую звезду Аллы». Спустя несколько лет его отец давал интервью и рассказал, что SHAMAN потратил полученную премию на образование, именно благодаря этим средствам он смог закончить институт.

Также Лолита рассказала, что именно после «Фактора А» сказала Дронову: «Ты какой-то шаман», что и послужило появлению псевдонима.

Певица поделилась, что очень хорошо относится к Дронову и его творчеству. Также отметила, что певец не поддался звёздной болезни и остался таким же скромным, как при их первой встрече в 2013 году.

При этом Лолита отметила, что не совсем довольна репертуаром SHAMAN. По её словам, патриотические песни у него получаются очень хорошими и берущими за душу, но не хватает других тем, например, о любви.

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#шоу-бизнес
#певец
#образование
#приз
#концерт
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Наталия Орейро, тайно приехавшая в Россию, успела совершить тур по Карелии
20 марта 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Наталия Орейро, тайно приехавшая в Россию, успела совершить тур по Карелии. Актриса в маскировке прокатилась на ретро-поезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что на Орейро была надета шляпа и черные очки. Однако эти предметы маскировки не помешали поклонникам узнать знаменитость.

Напомним, 18 марта стало известно, что звезда 1990-х годов Наталия Орейро тайно прибыла в Москву. Актриса следовала по маршруту Уругвай — Санкт-Петербург — Москва. Знаменитость приехала в столицу для подготовки к съёмкам в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу».

Ранее сообщалось, что народный артист России Валерий Леонтьев принял решение завершить карьеру в связи с возрастом. 19 марта Леонтьеву исполнилось 75 лет.

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#москва
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#актриса
#очки
#петербург
#фильм
#поезд
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«Пацаны не извиняются»: Кологривый извинился перед укушенной за бедро хостес
Кологривый извинился перед укушенной за бедро девушкой
20 марта 2024, 17:59

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова

Актёр Никита Кологривый извинился перед хостес, которую укусил накануне. Об этом пишет Baza.
Напомним, Кологривый затеял дебош в ресторане своего родного города Новосибирск. Инцидент произошел ночью 19 марта в лаунж-баре Tangiers Lounge. Звезда сериала «Слово пацана» пришел в заведение со своими товарищем.

Как рассказали свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу.

Сегодня Кологривый извинился перед девушкой. Однако сделал это не лично, а через знакомого. Он также пообещал прислать девушке букет цветов.

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#инцидент
#новосибирск
#актёр
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«Желаю здоровья»: Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой на оскорбления
Стас Михайлов пожелал Пугачевой здоровья после ее скандального видео
20 марта 2024, 14:47

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Российский певец Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой после ее скандального видеообращения к нему. Об этом сообщает Телеграм-канал «Звезда».
«Дай Бог ей здоровья», — сказал исполнитель, отвечая на просьбу журналистов дать комментарий.
Напомним, ранее Михайлов заявил, что покинувшие Россию артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». На что примадонна опубликовала в соцсетях ролик, что могла бы встать на колени, но не может сделать это из-за возраста. Как считает Пугачёва, «нормальные люди» возвращаться в РФ не собираются.

Конфликт также прокомментировали ряд знаменитостей российской эстрады. Иосиф Пригожин отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до подобных шуток. Юрий Лоза заявил, что не считает нужным особо обращать внимания на слова уехавшей артистки.

Ранее Лолита раскрыла влияние Пугачевой на российскую эстраду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#певица
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#пригожин
#рф
#алла пугачёва
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Музкритик Легостаев: «Леонтьев проявил себя во всей красе»
Музкритик Легостаев объяснил успех Леонтьева харизмой
19 марта 2024, 19:29

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что успех популярности певца Валерия Леонтьева кроется в его харизме, хитах, а также трудолюбии.
«В шоу-бизнесе всё держится на хитах и харизме. Леонтьеву повезло и с первым, и со вторым. Плюс его невероятное трудолюбие, так как индустрия ценит упорных, идущих вперёд. У Леонтьева всегда получалось. Многое было против него, он был слишком эксцентричным для СССР, но со временем он проявил себя во всей красе», — пояснил в беседе с NEWS.ru Легостаев.

Ранее стало известно, что Народный артист России Валерий Леонтьев принял решение завершить карьеру в связи с возрастом. Сегодня, 19 марта, Леонтьеву исполнилось 75 лет.

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#шоу
#артист
#карьера
#шоу-бизнес
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«Жанр не терпит дряхлости»: Как завершилась карьера главного «Казановы» Валерия Леонтьева
Валерий Леонтьев завершил карьеру: причины, почему артист ушел со сцены
19 марта 2024, 16:44

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

19 марта певцу Валерию Леонтьеву исполнилось 75 лет. В день юбилея артист сделал официальное заявление по поводу завершения карьеры.
В материале «Радио 1» расскажем, что об этом известно, какова причина ухода и где сейчас живет певец.

Биография Валерия Леонтьева

Леонтьев родился 19 марта 1949 года в деревне Усть-Уса в Коми, позже жил с родителями в Архангельской и Ивановской областях. Первый концерт исполнитель дал в 1972 году. Позже он окончил Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства по классу вокала и заочное отделение Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской. С 1973 по 1978 годах Леонтьев был солистом Сыктывкарской филармонии и выступал в нескольких ансамблях.

В 1980 году в Болгарии Валерий Леонтьев победил на фестивале эстрадной музыки «Золотой Орфей» с песней «Танцевальный час на солнце», а также взял специальный приз за лучший сценический костюм. После этого артист начал выступать с собственными программами. В то время он начал сотрудничать с композитором Раймондом Паулсом.

Его выступления отличались экстравагантными образами, которые включали яркие костюмы и обувь с каблуком.

В 1996 году Леонтьеву присвоили звание народного артиста РФ. Певец также является лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Звуковая дорожка». Последний раз Леонтьев давал большие концерты примерно 5 лет назад.

За период своего творчества Леонтьев выпустил порядка 30 авторских альбомов. Среди самых известных песен Леонтьева: «Куда уехал цирк», «Полет на дельтаплане», «Казанова», «Исчезли солнечные дни» и другие. Он также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2005) и III (2022) степеней, орденом Почета (2009), орденом Дружбы (2014).

Жена Валерия Леонтьева — 70-летняя Людмила Исакович живет в США с 1992 года. Она остается его единственной спутницей, детей у пары нет.

Валерий Леонтьев ушёл со сцены

Решение певца подтвердил его директор Борис Чигирев. Он уточнил, что прощального выступления исполнителя не будет. Он добавил, что Леонтьев уже давно не даёт концертов и не снимается ни в каких программах, но только сейчас объявил об этом официально.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году на свое 70-летие шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — объяснил сам артист свое решение.

Где сейчас находится Валерий Леонтьев

Продюсер Евгений Кобылянский заявил, что Леонтьев сейчас живет в США, где давно купил недвижимость. По его словам, после начала СВО исполнитель специально принял решение не комментировать происходящие события.

При этом свой день рождения Леонтьев, прилетел отмечать в Москву. Певец искренне выразил благодарность фанатам за поддержку и добрые слова.

Что случилось с лицом и здоровьем Леонтьева?

На тему здоровья и внешности Леонтьева гуляет много слухов. После неудачной блефаропластики еще в нулевых артист не мог полностью смыкать веки. Из-за чего на гастролях всегда просил номер с темными шторами. Сейчас эту проблему решили.

Как рассказали изданию «КП» знакомые артиста, около полутора лет назад Леонтьев делал операцию на колени.
«Серьезных болезней у него нет – есть «болячки» согласно возрасту. Есть рекомендации врачей. Разве есть абсолютно здоровые люди в 74 года?», — рассказал собеседник информагентства.




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#день рождения
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Сын Стивена Сигала женился на российской модели
Сын Стивена Сигала Доминик женился на российской модели Айрин Даниловой в Москве
19 марта 2024, 16:28

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Сын американского актера Стивена Сигала Доминик тайно женился на российской модели в Москве, передает StarHit.
Сообщается, что закрытая церемония бракосочетания прошла 17 марта в Барвихе. На размещенных в сети фотографиях запечатлены молодожены, а также родители невесты и отец жениха.

По данным источника издания, Стивен Сигал одобрил выбор своего сына, а также подарил невестке букет.

Напомним, Айрин Данилова стала известной после того, как завоевала титул «Краса России» в 2015 году. Пара стала встречаться в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что известная блогерша Лерчек подала заявление на расторжение брака в один из столичных судов. По информации Mash, супруги не живут вместе на протяжении последних четырёх месяцев.

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#свадьба
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Стало известно, почему SHAMAN пропустил концерт с Путиным
Продюсер Рудченко: SHAMAN пропустил концерт с Путиным из-за плотного графика
19 марта 2024, 13:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец SHAMAN, скорее всего, пропустил митинг-концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией из-за высокой загруженности. Об этом сообщил продюсер Павел Рудченко.
Он рассказал, что Ярослава Дронова сейчас считают человеком, который заново открыл на эстраде направление патриотической песни. Он входит в топ-5 российских артистов. Такая популярность предполагает плотный гастрольный график, который может быть распланирован на полгода и даже год вперёд.

В беседе с NEWS.ru продюсер предположил, что отказ от участия в концерте мог быть принят RT-командой SHAMAN. Но его отказ даже полезен, «чтобы не замылить глаза», поскольку Дронов участвует практически в каждом патриотическом мероприятии.

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#концерт
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Блогерша Лерчек променяла мужа на фитнес-тренера
Блогерша Лерчек подала в суд заявление на расторжение брака
19 марта 2024, 12:34

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Известная блогерша Лерчек подала заявление на расторжение брака в один из столичных судов, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в марте 2023 года на Лерчек и ее мужа возбудили уголовное дело за уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Однако, уже в конце того же года Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) выплатила все долги, после чего уголовное дело было прекращено.

По информации Mash, супруги не живут вместе на протяжении последних четырёх месяцев. Судебное заседание назначено на 25 марта. Также сообщается, что блогерша завела роман со своим фитнес-тренера.

Валерия и Артём Чекалины сыграли свадьбу в 2012 году. У пары трое детей — 8-летние близнецы и 3-летний сын.

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