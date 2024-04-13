Юрий Куклачёв: Биография, юбилейный концерт в «Вегасе» и инфаркт

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Самого известного в России дрессировщика кошек, Народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва экстренно госпитализировали с инфарктом.
О самых ярких фактах биографии Куклачёва и его проблемах со здоровьем расскажет редакция сайта «Радио 1».
Куклачёв родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области в семьей простых рабочих. Будущий народный артист с детства мечтал стать клоуном и после окончания школы в течение семи лет каждый год пытался поступить в цирковое училище, но безуспешно.
В 1963 году Куклачёв поступил в московское профессионально-техническое училище № 3, где учился на печатника. Однако, своей детской мечте Куклачёв не изменил и по вечерам приходил на занятия в народный цирк при Доме культуры «Красный Октябрь».
В 1967 году он стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности. Талант юного клоуна был замечен на заключительном концерте, который труппа давала в театре на Цветном бульваре. После этого Куклачёва всё же пригласили в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, после окончания которого его приняли на службу в Союзгосцирк.
Сперва Куклачёв представал перед публикой в образе простодушного клоуна-скомороха в русской народной рубахе. Он жадно искал ту изюминку, которая будет отличать его от других артистов.
Первая кошка появилась в номерах Куклачёва совершенно случайно. На гастролях он обнаружил бездомного котёнка, назвал его Кутькой и решил оставить себе. Наблюдая за поведением хвостатого, Куклачёв решил попробовать обучить его цирковым трюкам. Позже труппа клоуна стала пополняться другими кошками, а некоторое время спустя к ней присоединилась и мальтийская болонка.
Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
Номера с животными принесли Куклачёву всесоюзную славу и множество значимых наград. В 1976 году в Канаде ему вручили награду «Золотая корона клоунов» и диплом «За гуманное отношение к животным и пропаганду гуманизма». В 1980 году Куклачёв был удостоен премии Ленинского комсомола и почётного звания «Заслуженный артист РСФСР». В 1985 году на престижном Международном цирковом фестивале в Монте-Карло Юрий Куклачёв был удостоен второй награды — «Серебряного клоуна». В 1986 году, после выпуска программы «Цирк в моём багаже» Юрию Куклачёву было присвоено почётное звание «Народный артист РСФСР».
В 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв», где артист открыл свой частный театр кошек. К слову, этот театр стал первым подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке.
В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного. За свою 34-летнюю историю в театре было поставлено множество полюбившихся публике спектаклей, а его бессменным руководителем остаётся Куклачёв.
12 апреля в концертном зале «Вегас Сити Холл» состоялось представление «Жемчужная нить», приуроченное к 75-летнему юбилею Куклачёва. Во время выступления артисту, внезапно, стало плохо. Прямо из «Вегаса» его госпитализировали в больницу.
Концерт всё же продолжился. Публику развлекали дети Куклачёва.
В разгар шумихи со спектакля сбежала любимая кошка Куклачёва. Питомца до сих пор не могут найти.
Несколько лет назад в ходе внепланового осмотра у Куклачёва обнаружили злокачественное новообразование в кишечнике. Ещё тогда артист составил завещание, распределив наследство между детьми.
Вечером 12 апреля стало известного, что Куклачёва экстренно госпитализировали с юбилейного концерта в больницу, где у артиста подтвердились подозрения на обширный инфаркт.
Как сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, Куклачёву провели трёхчасовую операцию. Сейчас состояние артиста остаётся тяжёлым, но стабильным.
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Биография
Куклачёв родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области в семьей простых рабочих. Будущий народный артист с детства мечтал стать клоуном и после окончания школы в течение семи лет каждый год пытался поступить в цирковое училище, но безуспешно.
В 1963 году Куклачёв поступил в московское профессионально-техническое училище № 3, где учился на печатника. Однако, своей детской мечте Куклачёв не изменил и по вечерам приходил на занятия в народный цирк при Доме культуры «Красный Октябрь».
В 1967 году он стал лауреатом Всесоюзного смотра художественной самодеятельности. Талант юного клоуна был замечен на заключительном концерте, который труппа давала в театре на Цветном бульваре. После этого Куклачёва всё же пригласили в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, после окончания которого его приняли на службу в Союзгосцирк.
Кошки Куклачёва
Сперва Куклачёв представал перед публикой в образе простодушного клоуна-скомороха в русской народной рубахе. Он жадно искал ту изюминку, которая будет отличать его от других артистов.
Первая кошка появилась в номерах Куклачёва совершенно случайно. На гастролях он обнаружил бездомного котёнка, назвал его Кутькой и решил оставить себе. Наблюдая за поведением хвостатого, Куклачёв решил попробовать обучить его цирковым трюкам. Позже труппа клоуна стала пополняться другими кошками, а некоторое время спустя к ней присоединилась и мальтийская болонка.
Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
Номера с животными принесли Куклачёву всесоюзную славу и множество значимых наград. В 1976 году в Канаде ему вручили награду «Золотая корона клоунов» и диплом «За гуманное отношение к животным и пропаганду гуманизма». В 1980 году Куклачёв был удостоен премии Ленинского комсомола и почётного звания «Заслуженный артист РСФСР». В 1985 году на престижном Международном цирковом фестивале в Монте-Карло Юрий Куклачёв был удостоен второй награды — «Серебряного клоуна». В 1986 году, после выпуска программы «Цирк в моём багаже» Юрию Куклачёву было присвоено почётное звание «Народный артист РСФСР».
Театр кошек Куклачёва
В 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв», где артист открыл свой частный театр кошек. К слову, этот театр стал первым подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке.
В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного. За свою 34-летнюю историю в театре было поставлено множество полюбившихся публике спектаклей, а его бессменным руководителем остаётся Куклачёв.
Юбилейный концерт Куклачёва в «Вегас Сити Холле»
12 апреля в концертном зале «Вегас Сити Холл» состоялось представление «Жемчужная нить», приуроченное к 75-летнему юбилею Куклачёва. Во время выступления артисту, внезапно, стало плохо. Прямо из «Вегаса» его госпитализировали в больницу.
Концерт всё же продолжился. Публику развлекали дети Куклачёва.
В разгар шумихи со спектакля сбежала любимая кошка Куклачёва. Питомца до сих пор не могут найти.
Инфаркт и операция Куклачёва
Несколько лет назад в ходе внепланового осмотра у Куклачёва обнаружили злокачественное новообразование в кишечнике. Ещё тогда артист составил завещание, распределив наследство между детьми.
Вечером 12 апреля стало известного, что Куклачёва экстренно госпитализировали с юбилейного концерта в больницу, где у артиста подтвердились подозрения на обширный инфаркт.
Как сообщил директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, Куклачёву провели трёхчасовую операцию. Сейчас состояние артиста остаётся тяжёлым, но стабильным.
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Евгения Парфентьева