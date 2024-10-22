«Мне стыдно»: какие тайны семьи Ирины Болгар раскрыл Малахов и кем оказался отец жены Павла Дурова

Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар (Фото: соцсети И. Болгар)
Противостояние между Ириной Болгар и Павлом Дуровым продолжается. О бывшей супруге основателя Telegram общественность впервые узнала летом 2024 года, когда женщина заявила, что родила от миллиардера троих детей. Через некоторое время Болгар обвинила Дурова в физическом насилии над малолетними, добилась лишения родительских прав и потребовала внушительную сумму в качестве алиментов. Однако у самой Болгар оказалось немало собственных скелетов в шкафу. Подробности – в материале «Радио 1».
В эфире шоу «Малахов» обсудили скандал между Ириной Болгар и Павлом Дуровым
Ирина Болгар с Павлом Дуровым и совместными детьми (Фото: соцсети И. Болгар)
21 октября на телеканале «Россия» вышел новый выпуск программы «Малахов», посвященный скандальной истории Дурова и Болгар. Пара якобы рассталась четыре года назад, и теперь женщина требует алименты в размере 14 миллиардов рублей.
Ирина Болгар стала первой, кто приоткрыл завесу тайны над жизнью Павла Дурова. Оказалось, что помимо Дарьи Бондаренко (официальной жены миллиардера, родившей ему двоих детей и ведущей закрытый образ жизни), у программиста были серьезные отношения с Ириной Болгар. Многодетная мать поделилась множеством фотографий, на которых ее дочь и два сына играют с отцом, отметив, что они жили как полноценная семья.
После расставания с Дуровым Ирина Болгар через суд добилась лишения его родительских прав, при этом она определила, какую сумму ей и детям необходимо в качестве алиментов для комфортного существования. Однако никто из близких Дурова не был знаком с Ириной и никогда не видел ее детей. Григорий Лобушкин, ранее занимавший пост пресс-секретаря основателя Telegram, поделился своими наблюдениями.
«Павел оказался под атакой с разных фронтов. Его сняли с самолета, представляя как опаснейшего преступника. В этот момент появляется Ирина Болгар, которая не просто выдвигает обвинения, а фактически преследует его. Я сомневаюсь, что он проявлял жестокость по отношению к детям, как она утверждает. Саму Ирину я видел только на фотографиях, о ней узнал лишь этим летом. Личная жизнь Павла никогда не являлась предметом обсуждения среди нас, и ее это не касалось», — сообщил Лобушкин.
Основатель Telegram Павел Дуров (Фото: соцсети П. Дурова)
Тайны семьи Ирины Болгар
Родители Ирины Болгар были образованными людьми: отец Владимир работал математиком, а мать Наталья преподавала философию. Когда-то давно они приобрели загородный дом в деревне Килли в Ленинградской области. В последние годы их совместного проживания они проводили там значительное время.
Однако в конце 2000-х годов семейные отношения начали рушиться — Владимир покинул семью. В новом браке у отца Ирины Болгар появился сын, которому сейчас 14 лет. Затем в семье Болгар начались судебные разбирательства по разделу имущества. Каждый предмет в доме был предметом описи.
Вскоре Владимир умер. У него остались наследники: Ирина и его младший сын от второй жены.
«Доброго слова о нем никто не скажет. Он терроризировал всю деревню. Вы видели дом? Что там делить? Мы говорили Наташе, мол, отдай его», — рассказывают соседи.
У Ирины также есть старшая сестра от другого отца по имени Марина. Она проживает в Санкт-Петербурге. В интервью программе «Малахов» женщина призналась, что не поддерживает связь с Ириной более десяти лет.
«Мы не общаемся, она меня игнорирует. В детстве она была вполне нормальной. В чем причина ссоры? Ничего не объяснила, просто заблокировала меня и всё. Мне очень стыдно за Ирину», — поделилась она в эфире «России 1».
Ирина Болгар (Фото: соцсети И. Болгар)
Болгар высказалась о шоу Андрея Малахова
Сама Ирина Болгар принимать участие в программе не согласилась, сославшись на то, что это «не ее уровень».
«Я не давала комментарии (для шоу Андрея Малахова. — прим.ред). Мне это не интересно. Ток-шоу со сплетнями — не мой уровень. Я давала многочасовые интервью New York Times, Le Monde, Le Parisien, Liberation, Politico и предоставляла им доказательства фактов, которые я излагаю», — сообщила она.
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Анастасия Хохлова