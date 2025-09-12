Многие россияне хотели бы начинать рабочий день на час позже
«Работа.ру»: 18% россиян хотели бы начинать рабочий день на час позже
Каждый пятый россиянин хотел бы начинать рабочий день на час позже. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру».
Согласно полученным данным, 62% опрошенных работают по пятидневному графику. При этом 7% выбирают сменный график, а 5% работают с одним выходным в неделю.
«Что касается времени начала рабочего дня, наиболее популярными вариантами оказались: 9:00 утра (33% опрошенных) и 8:00 утра (29% респондентов). В 10:00 начинают работать 7% участников исследования, а в 7:00 — 10%», — говорится в материале.
Оказалось, что большинство россиян (40%) не хотели бы менять свой рабочий график, а 18% предпочли бы начинать рабочий день на час позже.
Тем временем учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала «Москве 24», что беременные женщины и сотрудники с детьми до 14 лет имеют право установить индивидуальный график труда.
«Есть категории работников, которым нельзя отказать в установлении индивидуального режима труда. Это беременные, те, кто ухаживает за больным членом семьи, и один из родителей детей в возрасте до 14 лет. А если ребенок инвалид, то до 18 лет», — отметила эксперт.
Она уточнила, что представители этих категорий могут установить для себя любое количество трудовых часов, а оплата будет соответствовать отработанному времени.