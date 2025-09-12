Многие россияне хотели бы начинать рабочий день на час позже

12 сентября 2025, 20:36

«Работа.ру»: 18% россиян хотели бы начинать рабочий день на час позже

Фото: iStock/fizkes

Каждый пятый россиянин хотел бы начинать рабочий день на час позже. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру».





Согласно полученным данным, 62% опрошенных работают по пятидневному графику. При этом 7% выбирают сменный график, а 5% работают с одним выходным в неделю.





«Что касается времени начала рабочего дня, наиболее популярными вариантами оказались: 9:00 утра (33% опрошенных) и 8:00 утра (29% респондентов). В 10:00 начинают работать 7% участников исследования, а в 7:00 — 10%», — говорится в материале.

«Есть категории работников, которым нельзя отказать в установлении индивидуального режима труда. Это беременные, те, кто ухаживает за больным членом семьи, и один из родителей детей в возрасте до 14 лет. А если ребенок инвалид, то до 18 лет», — отметила эксперт.