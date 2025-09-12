Достижения.рф

Многие россияне хотели бы начинать рабочий день на час позже

«Работа.ру»: 18% россиян хотели бы начинать рабочий день на час позже
Фото: iStock/fizkes

Каждый пятый россиянин хотел бы начинать рабочий день на час позже. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру».



Согласно полученным данным, 62% опрошенных работают по пятидневному графику. При этом 7% выбирают сменный график, а 5% работают с одним выходным в неделю.

«Что касается времени начала рабочего дня, наиболее популярными вариантами оказались: 9:00 утра (33% опрошенных) и 8:00 утра (29% респондентов). В 10:00 начинают работать 7% участников исследования, а в 7:00 — 10%», — говорится в материале.

Оказалось, что большинство россиян (40%) не хотели бы менять свой рабочий график, а 18% предпочли бы начинать рабочий день на час позже.

Тем временем учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала «Москве 24», что беременные женщины и сотрудники с детьми до 14 лет имеют право установить индивидуальный график труда.

«Есть категории работников, которым нельзя отказать в установлении индивидуального режима труда. Это беременные, те, кто ухаживает за больным членом семьи, и один из родителей детей в возрасте до 14 лет. А если ребенок инвалид, то до 18 лет», — отметила эксперт.

Она уточнила, что представители этих категорий могут установить для себя любое количество трудовых часов, а оплата будет соответствовать отработанному времени.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0