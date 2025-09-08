Россиянам объяснили, почему происходит сокращение премий

08 сентября 2025, 09:29

Иванова-Швец: работодатели увеличивают оклады россиян, но сокращают премии

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сокращения или невыплаты премий происходят из-за замедления темпов роста экономики, общего увеличения зарплат и расходов компаний, направленных на удержание кадров. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.





Она отметила, что в некоторых организациях сотрудникам увеличили зарплаты, однако премии сократили.





«Сокращение стимулирующих выплат глобально связано с замедлением темпов экономического роста. Ведь это отражается на прибыли компании, а бонусы для топ-менеджмента напрямую зависят от прибыли компании», — пояснила Иванова-Швец в разговоре с «Газетой.Ru».

«Столичные работодатели оказываются всё более лояльными к кандидатам. Согласно опросу, 63% не придают значения полу, 58% — возрасту, а почти каждый второй (44%) закрывает глаза на отсутствие опыта или образования. Еще 34% не важны вредные привычки», — говорится в материале.