Россиянам объяснили, почему происходит сокращение премий

Иванова-Швец: работодатели увеличивают оклады россиян, но сокращают премии
Сокращения или невыплаты премий происходят из-за замедления темпов роста экономики, общего увеличения зарплат и расходов компаний, направленных на удержание кадров. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Она отметила, что в некоторых организациях сотрудникам увеличили зарплаты, однако премии сократили.
«Сокращение стимулирующих выплат глобально связано с замедлением темпов экономического роста. Ведь это отражается на прибыли компании, а бонусы для топ-менеджмента напрямую зависят от прибыли компании», — пояснила Иванова-Швец в разговоре с «Газетой.Ru».
Кроме того, по словам эксперта, за последние годы оклады россиян существенно выросли, поэтому многие работодатели сократили доли премий. Она уточнила, что такой расклад является положительным, поскольку базовая часть зарплаты выплачивается в любом случае, а премиальная — нет.
Иванова-Швец добавила, что сегодня работодатели начали тратить больше средств на социальные пакеты и дополнительные льготы для удержания кадров.
Тем временем «Москва 24» со ссылкой на результаты исследования CRM-системы Talantix пишет, что порядка половины столичных работодателей готовы брать сотрудников без опыта работы и образования.
«Столичные работодатели оказываются всё более лояльными к кандидатам. Согласно опросу, 63% не придают значения полу, 58% — возрасту, а почти каждый второй (44%) закрывает глаза на отсутствие опыта или образования. Еще 34% не важны вредные привычки», — говорится в материале.
Отмечается, что рекрутеры идут на уступки из-за дефицита кадров, невысоких зарплат и отсутствия возможностей для обучения нового сотрудника.
Однако компании отказывают кандидатам, которые не умеют общаться, не проходят проверку службы безопасности и не желают обучаться в дальнейшем.