Юрист оценил изменение порядка расчета страхового стажа россиян в декрете

09 сентября 2025, 17:36

Юрист Бетрозов: удвоение страхового стажа за декрет поможет многодетным семьям

Фото: iStock/Drazen Zigic

Предложение засчитывать отпуск по уходу за ребенком до полутора лет в страховой стаж в двойном размере сможет решить проблему родителей, которые после рождения детей выпадают из трудовой жизни. Так считает адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов.





Он напомнил, что на сегодняшний день первые полтора года декрета засчитываются в стаж без увеличения. Из-за этого родители, которые брали отпуск по уходу за ребёнком, рискуют не добрать нужное количество лет стажа для назначения пенсии.



По словам юриста, особенно ощутимой выгода будет для многодетных семей. Так, наличие четырёх детей в пересчете по новым правилам даст двенадцать лет стажа.





«Это фактически гарантирует выполнение минимальных требований даже при неполной трудовой биографии. Такая поддержка укрепляет социальные гарантии и снижает риски бедности среди пожилых женщин, которые традиционно проводят больше времени с детьми», — сказал Бетрозов «Известиям».

