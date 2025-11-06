«Много беженцев с Украины»: в ГД заявили, что россиянам не стоит ездить в ЕС
Депутат Волоцков: гражданам РФ нет смысла ездить в ЕС, нужно искать альтернативу
Россиянам нет смысла ездить в страны Евросоюза, поскольку там много беженцев с Украины, которые ведут себя неадекватно. Так член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Алексей Волоцков прокомментировал сообщения о том, что ЕС может перестать выдавать гражданам России шенгенские визы.
По его словам, жителям РФ нужно искать альтернативные направления для отдыха и путешествий. Для этих целей можно рассмотреть Ближний Восток, Африку и Китай.
«Наверное, российским туристам в Европе будет некомфортно себя чувствовать в связи с тем, что там идет информационное давление на жителей. Очень много беженцев с Украины, которые неадекватно себя ведут. С визами, так сказать, с ЕС первый звонок, но не последний», — отметил Волоцков в беседе с «Газетой.Ru».
Он также напомнил, что в Европу на сегодняшний день можно долететь только на стыковочных рейсах, что дорого и не очень комфортно.
При этом вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил «Москве 24», что вероятность полной отмены виз для россиян нулевая, так как в Европе действует закон о свободе передвижения. Однако будут сокращаться количество и сроки многократных виз.
«Если ранее, например, Италия легко выдавала пятилетние визы, то сейчас их практически не предоставляет. Трехлетние визы получают менее 1% заявителей, двухлетние — около 3%. Основная масса заявителей получает визы сроком на полгода или полтора месяца», — уточнил Мкртчян.
При этом он считает, что изменения не окажут существенного влияния на турагентства, поскольку они работают только с визами на конкретные даты поездки. А вот самостоятельные туристы, рассчитывающие на визы для свободных путешествий, действительно могут пострадать, заключил Мкртчян.