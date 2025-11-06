«Много беженцев с Украины»: в ГД заявили, что россиянам не стоит ездить в ЕС

06 ноября 2025, 23:39

Депутат Волоцков: гражданам РФ нет смысла ездить в ЕС, нужно искать альтернативу

Фото: iStock/nd3000

Россиянам нет смысла ездить в страны Евросоюза, поскольку там много беженцев с Украины, которые ведут себя неадекватно. Так член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Алексей Волоцков прокомментировал сообщения о том, что ЕС может перестать выдавать гражданам России шенгенские визы.





По его словам, жителям РФ нужно искать альтернативные направления для отдыха и путешествий. Для этих целей можно рассмотреть Ближний Восток, Африку и Китай.





«Наверное, российским туристам в Европе будет некомфортно себя чувствовать в связи с тем, что там идет информационное давление на жителей. Очень много беженцев с Украины, которые неадекватно себя ведут. С визами, так сказать, с ЕС первый звонок, но не последний», — отметил Волоцков в беседе с «Газетой.Ru».

«Если ранее, например, Италия легко выдавала пятилетние визы, то сейчас их практически не предоставляет. Трехлетние визы получают менее 1% заявителей, двухлетние — около 3%. Основная масса заявителей получает визы сроком на полгода или полтора месяца», — уточнил Мкртчян.