Россиянки не могут попасть на похороны деда в Германию из-за действий посольства
Семья из Москвы не может вылететь в Германию на похороны родственника из-за задержки с оформлением гуманитарной визы. Как рассказала Telegram-каналу SHOT внучка умершего, Александра, немецкое посольство сначала затянуло процесс на пять дней, а затем отказало в визе, потребовав пересдать отпечатки пальцев.
По словам девушки, её дед Сергей после развода много лет назад уехал в Германию, где женился во второй раз и жил в городе Бад-Херренальб. В последние пять лет 76-летний мужчина страдал деменцией и находился в доме престарелых в Раштате. Его дочь Ольга и внучка Александра в последний раз навещали его в прошлом году – тогда у них закончилась виза.
На прошлой неделе Сергею стало хуже, врачи перевели его на паллиативное лечение, а спустя несколько дней он скончался. Родственницы собрали все необходимые документы для оформления срочной гуманитарной визы, приложили свидетельство о смерти, страховку и другие бумаги, однако в посольстве ФРГ им заявили, что визы не выдадут без повторной сдачи биометрии.
Похороны состоятся уже 6 ноября, однако в дипмиссии женщинам заявили, что пересдача отпечатков займёт ещё 7-10 дней.
Теперь родственницы рискуют не успеть на похороны, хотя, по их словам, собрали все документы вовремя и указали в анкете гуманитарную причину поездки – участие в прощальной церемонии.
