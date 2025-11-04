Россиянки не могут попасть на похороны деда в Германию из-за действий посольства

04 ноября 2025, 16:01

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Семья из Москвы не может вылететь в Германию на похороны родственника из-за задержки с оформлением гуманитарной визы. Как рассказала Telegram-каналу SHOT внучка умершего, Александра, немецкое посольство сначала затянуло процесс на пять дней, а затем отказало в визе, потребовав пересдать отпечатки пальцев.