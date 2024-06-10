«Много шутить и отдыхать на природе»: Гороскоп для всех знаков зодиака на грядущую неделю

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На этой неделе стоит попробовать повысить свои профессиональные качества, поделиться с близкими хорошим настроением и уделить время пешим прогулкам.
В беседе с «Радио 1» астролог Анна Лебеденко заявила, что с 10 по 16 июня в деловой сфере благоприятно учиться и повышать свой профессиональный уровень. В любви нужно проявить чувство юмора и делиться друг с другом хорошим настроением. В вопросах здоровья полезны пешие прогулки и отдых на природе.
Лебеденко также поделилась прогнозом для всех знаков зодиака.
Овен успешно реализует свои дела. Сокровенные мечты ему лучше держать в тайне.
Тельцу желательно поучаствовать в благотворительности. Общее дело позволит реализовать стремление к заботе.
Близнецам надо заняться карьерой. Их ждёт повышение в должности или деловое предложение.
Раку захочется вести себя благородно. Он будет следовать своим ценностям и проявит доброту.
У Льва хороший период для наведения порядка в финансах. Вероятно получение прибыли.
Деве надо найти время на общение. Деловые и дружеские встречи откроют новые возможности.
Весы будут увлечены своими делами и успешно себя реализуют. На выходных важно побыть наедине с любимым человеком.
Скорпиону надо заняться наведением порядка дома и на рабочем месте. Хорошо провести неделю размеренно и спокойно.
Стрелец почувствует потребность в переменах. Он с оптимизмом сформирует новые цели для самореализации.
У Козерога улучшится благосостояние. Он станет увереннее в себе и счастливее.
Водолей будет энергичен. Приток сил и жизненной энергии заметно повлияют на его деловую активность.
Рыбам окажут помощь и поддержу покровители. Их будет сопровождать удача.
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Лебеденко также поделилась прогнозом для всех знаков зодиака.
Овен успешно реализует свои дела. Сокровенные мечты ему лучше держать в тайне.
Тельцу желательно поучаствовать в благотворительности. Общее дело позволит реализовать стремление к заботе.
Близнецам надо заняться карьерой. Их ждёт повышение в должности или деловое предложение.
Раку захочется вести себя благородно. Он будет следовать своим ценностям и проявит доброту.
У Льва хороший период для наведения порядка в финансах. Вероятно получение прибыли.
Деве надо найти время на общение. Деловые и дружеские встречи откроют новые возможности.
Весы будут увлечены своими делами и успешно себя реализуют. На выходных важно побыть наедине с любимым человеком.
Скорпиону надо заняться наведением порядка дома и на рабочем месте. Хорошо провести неделю размеренно и спокойно.
Стрелец почувствует потребность в переменах. Он с оптимизмом сформирует новые цели для самореализации.
У Козерога улучшится благосостояние. Он станет увереннее в себе и счастливее.
Водолей будет энергичен. Приток сил и жизненной энергии заметно повлияют на его деловую активность.
Рыбам окажут помощь и поддержу покровители. Их будет сопровождать удача.
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Евгения Парфентьева