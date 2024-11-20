«Много зависти и палок в колеса»: Анна Калашникова рассказала, какой была Светлана Светличная

Анна Калашникова (Фото: личный архив)
В Доме кино в Москве 20 ноября состоялось прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. На церемонии присутствовали близкие, коллеги, поклонники актрисы, которые пришли проводить любимицу в последний путь. Актриса, певица и телеведущая Анна Калашникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что ее связывало со звездой сериала «Бриллиантовая рука» и какой артистка была в жизни.
«Я посчитала должным почтить память Светланы Афанасьевны Светличной, потому что это очень добрый человек с большим сердцем. Для меня она навсегда останется такой тёплой, светлой, доброй женщиной. Настоящей женщиной, очень женственной, до самых кончиков волос», — сказала Калашникова.
По словам певицы, они часто виделись со Светланой во время съемок, участия в телепроектах или на мероприятиях.
«Виделись часто за кулисами, в гримерках. И она могла подойти дать какой-то совет, что-то поправить, причесочку, бантик, условно. Или, наоборот, спросить: "Анечка, нет ли там… карандашика, то ли каких-нибудь теней". Она очень любила подводить глазки», — рассказывает Калашникова.Певица отмечает, что Светлана Светличная была очень женственная и следила за собой.
«Всегда была ухоженная, всегда вкусно пахла. Прическа, макияж, маникюр. Всегда ее какие-то интересные наряды, шляпки. Она часто говорила мне: "Держись, только вперед. Нам, красивым девушкам, женщинам, очень тяжело по жизни, потому что много зависти, много палок в колеса вставляют, много каких-то сложностей, препятствий". У нее очень часто тоже, на ее жизненном, карьерном пути, были такие истории. И она призывала к тому, чтобы я держалась, шла вперед, ни на кого не обращала внимания, говорила, что я красивая, роскошная», — делится воспоминаниями телеведущая.
Анна Калашникова также выразила искренние соболезнования близким и родным актрисы. Отметив, что очень тяжело, когда уходит целая эпоха и легенда.
«Всегда при упоминании ее имени у меня сразу же улыбка на устах, лицо начинает светиться, потому что, действительно, не просто фамилия Светличная. Она светилась всегда. Для меня она всегда была светлой, яркой, доброй. Я помню, что мы пересекались на дорожках московского кинофестиваля, и у нас даже бывало так, что наступали друг другу на шлейфы. Но всегда похохочим, обнимемся и идем дальше», — вспоминает Анна.
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