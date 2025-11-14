Многочасовая операция по спасению кота в Петербурге завершилась

14 ноября 2025, 06:06

В Петербурге спасли застрявшего на набережной кота

Фото: istockphoto / Pavel Herasimau

Завершилась спасательная операция по вызволению кота, застрявшего в облицовке на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Кадры с места событий показал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».