Многочасовая операция по спасению кота в Петербурге завершилась
Завершилась спасательная операция по вызволению кота, застрявшего в облицовке на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Кадры с места событий показал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
На место прибыл волонтёр, однако первая попытка освободить животное не увенчалась успехом. Неравнодушные горожане накормили кота, и после еды животное уснуло в трещине между кирпичной кладкой, где у самой воды из набережной выходит дренажная труба.
Спустя некоторое время волонтёр возобновил спасательную операцию, воспользовавшись специальной петлёй для ловли животных. Кот активно сопротивлялся и даже пытался нападать, но после нескольких попыток его всё таки удалось вытащить.
Животное отвезли в ветеринарную клинику для осмотра и оказания необходимой помощи. Состояние кота оценят специалисты.
