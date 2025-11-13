Живого червя извлекли из глаза жительницы Омска
Живого червя обнаружили в глазу у жительницы Омска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что женщина обратилась к врачу с жалобами на неприятные ощущения под глазом. При осмотре офтальмолог обнаружила тонкого червя под веком и оперативно его удалила. Пациентке назначили консультацию инфекциониста.
Выяснилось, что паразит оказался дирофилярией – круглым червём, переносимым комарами. Обычно личинки попадают к человеку через укусы насекомых, ранее покусавших заражённых животных. В организме человека червь не размножается, но может перемещаться под кожей, иногда оказываясь даже в глазу.
Медики подчёркивают, что случаи заражения дирофилярией редки, но происходят ежегодно: в среднем врачи удаляют несколько паразитов в год.
