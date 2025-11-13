На Кубани косуля забежала в супермаркет и устроила погром
Косуля ворвалась в супермаркет в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Все произошло в одном из сел Туапсинского района. Животное оказалось самым буйным посетителем и виновником погрома в магазине. Оно носилось по рядам, сшибая товары с полок на своем пути.
Встречи с парнокопытным покупатели явно не ожидали, но и олень испугался не меньше: он падал, застревал в узких проемах и врезался в стены, отчаянно пытаясь найти выход. К счастью, бедолага смог выбраться из западни.
Ранее сообщалось, что полиция Кубани начала проверять информацию о сотнях голодающих животных в приютах.
