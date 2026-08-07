Многодетная мать оказалась в тюрьме из-за необычного имени сына
В Норвегии многодетную мать Кирсти Ларсен отправили в тюрьму за то, что она назвала сына необычным именем Гэшер, которое пришло к ней во сне, сообщает The Mirror. Этот случай произошел еще в 1998 году.
Перед родами женщина услышала во сне голос, который на английском языке велел ей назвать будущего ребенка Bridge («мост»). В итоге она выбрала похожий вариант на иврите — Гэшер. Однако местные власти отказались регистрировать имя, сочтя его слишком иностранным. В стране тогда действовали строгие правила — запрещалось давать детям имена, которые могли навредить их жизни.
Семья не смогла обжаловать решение. Суд назначил штраф в размере 1,6 тысячи крон (около 13,7 тысячи рублей) за пропуск срока регистрации имени, но женщина отказалась платить. Поскольку она не работала, штраф заменили двумя днями лишения свободы. Ларсен отбыла наказание в тюрьме Фредрикстада.
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