Многодетная мать оказалась в тюрьме из-за необычного имени сына

07 августа 2026, 11:51

Жительнице Норвегии дали два дня тюрьмы за необычное имя сына

Фото: iStock/sakhorn38

В Норвегии многодетную мать Кирсти Ларсен отправили в тюрьму за то, что она назвала сына необычным именем Гэшер, которое пришло к ней во сне, сообщает The Mirror. Этот случай произошел еще в 1998 году.