Грузовой лифт упал в Иванове, погиб мужчина
В Иванове проводится проверка по факту гибели 42-летнего мужчины при падении грузового лифта в швейном цехе. Трагедия произошла в здании на улице Громобоя, сообщает прокуратура в Макс.
По предварительным данным, кабина сорвалась на уровне третьего этажа. Находившийся в ней мужчина скончался на месте от полученных травм.
Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Ведется следствие.
Ранее на юго-востоке Москвы лифт упал на рабочего во время ремонта в жилом доме. Подробности в нашем материале.
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