Российский школьник с трехлетним братом едва не погибли в ДТП на мотоцикле
В Иркутской области 12-летний мальчик и его трехлетний брат пострадали в ДТП на мотоцикле Racer. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД в своем канале в мессенджере Max.
Авария произошла в селе Харик. Обоих детей госпитализировали с различными травмами. По данным полиции, отец мальчиков и раньше разрешал старшему сыну кататься на мотоцикле. В тот раз школьник также взял его с родительского разрешения, посадив на пассажирское место младшего брата.
В отношении отца составили протокол за то, что он допустил несовершеннолетнего к управлению. Также его действия проверяются на наличие признаков вовлечения ребенка в опасные для жизни занятия. Самого школьника планируют поставить на профилактический учет.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое детей выехали на пешеходный переход и попали под колеса автомобиля.
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