Российский школьник с трехлетним братом едва не погибли в ДТП на мотоцикле

07 августа 2026, 11:32

Под Иркутском 12-летний школьник с трехлетним братом перевернулись на мотоцикле

Фото: iStock/Osobystist

В Иркутской области 12-летний мальчик и его трехлетний брат пострадали в ДТП на мотоцикле Racer. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД в своем канале в мессенджере Max.