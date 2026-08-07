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На юге Москвы трёхлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже

Фото: Istock/dzika_mrowka

В жилом доме на юге столицы трёхлетний мальчик выпал из окна.



Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. В тот момент за малышом присматривала его бабушка, однако женщина недоглядела за внуком.

В результате несовершеннолетний упал с высоты, но выжил. Прибывшие на место врачи оперативно оказали мальчику первую помощь и госпитализировали его в одно из городских медицинских учреждений.

Сейчас медики оценивают состояние маленького пациента. Столичная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство держит на контроле установление всех деталей и причин происшествия.

Ольга Щелокова

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