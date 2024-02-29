Многодетная москвичка жила в подъезде, чтобы заработать

Фото: уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская
В Москве стало известно о реальном положении семьи многодетной мамы, которая вынуждена была переехать со своими тремя детьми в подъезд дома на улице Тагильской. Источниками информации стали уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская и столичная прокуратура.
Как выяснилось, женщина ранее арендовала другую квартиру и в декабре сдала свою собственность в аренду на полгода, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Однако хозяева арендованной квартиры потребовали, чтобы она освободила жилье, и в результате мама с детьми была вынуждена «обосноваться» в подъезде жилого дома.
После проверки Ольга Ярославская сообщила, что мама троих детей не находится в бедственном положении, на самом деле у неё есть несколько квартир и зимний дом в новой Москве, все они сданы в аренду. Эта информация вызвала недоумение и возмущение в обществе, учитывая трудности, с которыми сталкиваются другие семьи.
Важно отметить, что московские власти отреагировали на проблемы этой семьи незамедлительно, предложив им проживание в социальной гостинице. Департамент труда и социальной защиты обеспечил всем необходимым как маму, так и детей, а также предложил помощь психологов и юристов. Кроме того, мама получает полный объём положенных ей социальных выплат и пособий.
Омбудсмен заметила, что дети предприимчивой родительницы ухожены, хорошо характеризуются в школе. Ольга Ярославская взяла этот случай под свой личный контроль.
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После проверки Ольга Ярославская сообщила, что мама троих детей не находится в бедственном положении, на самом деле у неё есть несколько квартир и зимний дом в новой Москве, все они сданы в аренду. Эта информация вызвала недоумение и возмущение в обществе, учитывая трудности, с которыми сталкиваются другие семьи.
«Имея финансовую возможность арендовать жилье или временно разместить собственных детей в нормальных условиях, женщина приняла решение положиться на ресурсы города и сделать это эпатажно, с вызовом», — подчеркнула Ярославская.
Омбудсмен заметила, что дети предприимчивой родительницы ухожены, хорошо характеризуются в школе. Ольга Ярославская взяла этот случай под свой личный контроль.
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Сергей Калугин