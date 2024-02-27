В Петербурге пьяная мать избила 11-летнюю дочь за отказ идти за алкоголем

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В Санкт-Петербурге мать избила собственную 11-летнюю дочь за то, что та отказалась идти в магазин за пивом. Девочке понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, всё произошло вечером 26 февраля в Песочном. В больницу попала девочка с ушибами, травмой головы и сотрясением мозга. Оказалось, что девочку избила мать.
Оказалось, что она проживает в неблагополучной семье. 40-летняя мать постоянно пьет, оставляя дочь и младшего сына на попечение бабушке с дедушкой.
Женщина попросила девочку сходить в магазин за пивом и сигаретами. Она сделала это, однако предупредила, что больше не пойдет. Такое поведение девочки вывело мать из себя. Она схватила дочь за волосы, вырвала клок и нанесла несколько ударов по лицу. Этот процесс наблюдал и отчим, который предпочел не вмешиваться.
Девочка выбежала из квартиры и обратилась к соседям, которые и вызвали скорую помощь. По данному факту полиция проводит проверку.
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Оказалось, что она проживает в неблагополучной семье. 40-летняя мать постоянно пьет, оставляя дочь и младшего сына на попечение бабушке с дедушкой.
Девочка выбежала из квартиры и обратилась к соседям, которые и вызвали скорую помощь. По данному факту полиция проводит проверку.
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Элина Позднякова