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Многодетная семья бежала в Россию из Германии от ювенальной полиции

РФ предоставила временное убежище семье из ФРГ, бежавшей от ювенальной полиции
19 декабря 2023, 18:21
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Из Германии в Россию сбежала многодетная семья из-за угрозы изъятия детей полицией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей», - пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что семья из Германии обратилась в российские миграционное отделение с просьбой предоставить временное убежище. Сотрудники полиции оперативно рассмотрели обращение и в торжественной обстановке вручили совершеннолетним членам семьи документы о предоставлении временного убежища на территории России.


Далее семья планирует получить российское гражданство.

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Число обращений к сервисам подмосковного Геопортала за год выросло на 20%
19 декабря 2023, 18:50

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Сервисами Геопортала Московской области с начала года воспользовались более 5 млн жителей и инвесторов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«За всё время работы к Геопорталу обратились 15,1 млн раз. Это около 8,5 тыс просмотров в день. В текущем году ресурсом воспользовались свыше 5 млн раз. Рост составил 20%», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
По данным Мособлархитектуры, самые популярные сервиса портала – «Градпроработка онлайн» (6,3 млн обращений за время работы). Далее идут «Кадастровый инженер» и «Стройка рядом с домом».

Геопортал Подмосковья содержит градостроительные сервисы и информацию о базовых пространственных данных территории региона. Он был создан в 2019 году.

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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#московская область
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В Подмосковье с начала года благоустроили 15 родников за 15 млн рублей
19 декабря 2023, 18:30

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московской области с начала года благоустроили территорию вблизи 15 родников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
Программа «Родники Подмосковья» была реализована за счёт внебюджетных средств благотворителей – местных компаний, недропользователей, промышленных предприятий, а также пожертвований жителей. Общие затраты превысили 15 млн рублей.

Родники расположены в городских округах Балашиха, Сергиев-Посадский, Серпухов, Талдомский, Егорьевск, Луховицы, Ступино и Коломна. 19 декабря после благоустройства был открыт Зубцовский родник, который находится в Сергиево-Посадском городском округе.
«Приятно, что на благоустройство источников обращают внимание не только госорганы и простые граждане, но и коммерческие организации, представители бизнеса. Они выделяют средства на ремонт, очистку и оборудование мест для набора воды», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Министр уточнил, что всего в Подмосковье расположено около 800 родников.

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#московская область
#подмосковье
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Алтайские власти разрешили усыплять бездомных животных
19 декабря 2023, 18:30

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Власти Республики Алтай дали разрешения усыплять бездомных животных.
Об этом сказано в сообщении, которое опубликовали на сайте Государственного собрания — парламента региона.

Закон, который приняли депутаты, позволяет органам местного самоуправления усыплять бездомных животных. Речь идет об агрессивных особях либо о животных, которые причинили вред здоровью людей. Под действие новой нормы оказываются невостребованные животные в местах временного содержания, которые не являются приютами.

Telegram-канал Mash Siberia пишет, что закон поддержали 30 из 35 депутатов. Он позволяет усыплять животных по истечении 11 дней после отлова. После принятия закона зоозащитники собрались на пикет перед зданием Госсобрания.

Ранее закон, разрешающий усыплять бесхозных животных, приняли в Бурятии. Умерщвление животных допускается, если в течение 30 дней животным не найдут нового хозяина.

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#новости
#животные
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Аналитик Бакулина заявила о новой схеме мошенничества на маркетплейсах
19 декабря 2023, 17:57

Фото: istockphoto.com/Poike

Специалист группы анализа внешних цифровых рисков компании Екатерина Бакулина рассказала, что мошенники придумали новую схему обмана граждан на маркетплейсах, суть которой заключается в предложении подзаработать на отзывах.
Так, по её словам, мошенники сначала предлагают работу по написанию отзывов на известных маркетплейсах, а после их оставления и загрузки скриншотов в Telegram-бот пользователям обещают оплату на карту. При этом, в процессе оплаты аферисты временно списывают средства с карты «в целях безопасности».

«Набрав в поиске адрес Telegram-канала, предлагающего заработок, мы видим, что это целая сеть каналов и ботов. Подписчиков у канала более 19 тыс., а существует он с августа 2023 года. При переходе в канал пользователей перенаправляют на Telegram-бот, который предоставляет инструкцию по оставлению отзывов на различных площадках. Отзывы оставлять нужно не только на маркетплейсах, но и на популярных площадках. К каждому из сервисов есть отдельная инструкция», — пояснила в беседе с Газета.ру Бакулина.

Специалисты призывают граждан быть бдительными и аккуратными.

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#специалисты
#telegram
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В СПЧ нашли альтернативу «Википедии»
В СПЧ считают большую российскую энциклопедию лучшей заменой «Википедии»
19 декабря 2023, 17:48

Фото: iStock/anyaberkut

Большая российская энциклопедия может стать альтернативой «Википедии» в России. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
По его словам, необходимо как можно быстрее искать альтернативу зарубежному ресурсу. Большая российская энциклопедия, как уверяет Фадеев, является наиболее реальной заменой, которая даже превосходит по качеству «Википедию», поскольку с ней работают лучшие специалисты.

Вместе с тем глава СПЧ добавил, что пока стоит оставить статьи из «Википедии», поскольку в некоторой степени они полезны. Но это не касается политических текстов, которые «просто никуда не годятся».

Ранее стало известно, что организация «Викимедиа.ру», обслуживающая русскоязычную версию сайта, закрывается в России. Об этом сообщал исполнительный директор российской компании Станислав Козловский. По его словам, в предстоящую пятницу Минюст должен признать его иноагентом, с чем и связано принятое решение о закрытии огранизации. Однако Козловский напомнил, что «Викимедиа.ру» не занималась управлением «Википедией», а лишь поддерживала вики-проекты на территории России.

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Сотрудники ГУСТ провели дистанционный прием граждан
19 декабря 2023, 17:45

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

Работники ГУСТ провели дистанционный прием граждан: обратная связь на расстоянии и оперативные решения. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
Дистанционный прием граждан был проведен сотрудниками ГУСТа по вопросам неработающих ливневок и нерегулярного вывоза снега с придомовых территорий и многим другим.

«Житель Красногорска рассказал нам об отсутствии гарантийного ремонта плитки и напольного освещения на Красногорском бульваре. Администрация округа проведет проверку и в рамках разработанной дорожной карты организует восстановительные работы. Гражданин из Люберец сообщил о некачественной уборке снега во дворе дома.Этот вопрос был взят на контроль и передан в работу подрядной организаций, которая обещала устранить проблему до 22 декабря», - отметил заместитель руководителя Сергей Гирко.
Кроме этого, администрации муниципалитетов дали разъяснения жителям по волнующим их вопросам, которые ​будут контролироваться до конца их ​выполнения.

Стоит отметить, что данный формат приема граждан удобен для тех, кто проживает в отдаленных муниципалитетах.

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На подмосковных федеральных автодорогах открыли четыре модульных надземных перехода
19 декабря 2023, 17:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области ввели в эксплуатацию четыре модульных надземных пешеходных перехода. Они расположены на федеральных автотрассах М-7 «Волга» и А-104 «Дмитровское шоссе», сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранс со ссылкой на Центравтомагистраль.
Объекты появились на Горьковском шоссе на остановках общественного транспорта «Акрихин», «Академия» и «Птицефабрика», а также на Дмитровском шоссе на остановке «Шолохово».

Как пояснили в министерстве, надземные переходы заменили наземные, что обеспечило безостановочное и безопасное движение на федеральных трассах. Модульные надземные пешеходные переходы – это сборные быстровозводимые конструкции. Обшивка пролётных строений выполнена из поликарбоната, что защищает пешеходов от ветра и осадков.

В 2024 году Центравтомагистраль планирует установить ещё три модульных надземных пешеходных перехода на федеральных трассах М-8 «Холмогоры», М-7 «Волга» и А-104 «Дмитровское шоссе».

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#московская область
#подмосковье
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Исследование: Чаще всего в ДТП попадали Lada и Toyota в 2023 году
19 декабря 2023, 17:32

Фото: istockphoto.com/iv-serg

Исследование «Страхового дома ВСК» показало, что в 2023 году наиболее часто попадали в аварии на российских дорогах Lada, Toyota, а также Hyundai.
Так, отмечается, что в 19% от общего числа ДТП в авриях встречались машины марки Lada, в 8% — Toyota, в 7% — Hyundai.

«Среди марок авто в число наиболее аварийных в 2023 году вошли: Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Renault. В премиальном сегменте лидирует Mercedes-Benz. Доля ДТП с участием автомобилей немецкого бренда выросла за год с 1% до 1,5%», — приводит Газета.ру текст соответствующего исследования.

Если рассматривать регионы-антилидеры по числу аварий на дорогах, то здесь лидируют Москва, Краснодарский край, Новосибирская и Ростовская области, Башкортостан. А вот самые аккуратные водители оказались в Омской и Волгоградской областях, и Санкт-Петербурге.

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Борис Акунин* прокомментировал обыски в издательстве, выпускающем его книги
19 декабря 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Писатель Борис Акунин*, говоря об обысках в издании, которое выпускало его книги, заявил, что это только начало.
Напомним, 19 декабря сотрудники Следственного комитета пришли в издательство «Захаров» с обыском. Оно публикует Акунина* с 90-х годов.


«Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим. Особенно, когда следствие докопается, что один раз в роли Фандорина снялся Владимир Зеленский», - написал Акунин* в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что ему тревожно за Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, которые снимались в экранизациях романов Акунина*. Писатель отметил, что ему страшно за Константина Эрнста и Никиту Михалкова, который по словам иноагента, заработал много денег на экранизации романов.

Борис Акунин* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) в настоящий момент проживает в Лондоне. Он является автором «Азазель», «Статский советник», «Турецкий гамбит», «Плевок дьявола», «История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии» и многих других.

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*Внесён Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов
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