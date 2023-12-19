Многодетная семья бежала в Россию из Германии от ювенальной полиции

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Из Германии в Россию сбежала многодетная семья из-за угрозы изъятия детей полицией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей», - пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что семья из Германии обратилась в российские миграционное отделение с просьбой предоставить временное убежище. Сотрудники полиции оперативно рассмотрели обращение и в торжественной обстановке вручили совершеннолетним членам семьи документы о предоставлении временного убежища на территории России.
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